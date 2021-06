Ένας δημοσιογραφικός κανόνας , που ίσχυε προ εποχής internet και social media, για να καταλάβεις εάν κάτι είναι είδηση ή όχι, ήταν: «σημασία δεν έχει μόνο τι λέει κάποιος, αλλά και ποιος είναι αυτός που το λέει». Κατ εμέ οι αγωνίες της κ. Αφροδίτης Λατινοπούλου - για την απειλή που νομίζει πως συνιστά για την κοσμοθεωρία της (κοσμοθεωρία; αλήθεια τώρα;) η αξύριστη μασχάλη, οι ραγάδες και η κυτταρίτιδα των γυναικών ή η ξυρισμένη τρίχα των ανδρών- δεν είναι και ουδόλως με απασχολούν.

Στην εποχή μας όμως τα social media «ετσιθελικά» αναγκάζουν τα μέσα να ασχοληθούν με διάφορες τέτοιες…περιπτώσεις. Λίγο επειδή είναι δύσκολο να αδιαφορήσουν όταν κάτι το συζητούν άπαντες, λίγο επειδή πρέπει να σκεφτείς και τα clicks αφού από την αναπαραγωγή και τον σχολιασμό τέτοιων «ειδήσεων» εξαρτάται εν μέρει η επιβίωση του μέσου. H συγκέντρωση clicks βλέπετε είναι ο τρόπος για να μπορέσει το μέσο να επιβιώσει και να συνεχίσει να καλύπτει τις πραγματικές ειδήσεις σε μια εποχή που ακόμη το δημοσιογραφικό προϊόν στο ίντερνετ φτάνει χωρίς χρηματικό αντίτιμο στον αναγνώστη.

Όπως και να ’χει είπα να αντισταθώ. Δεν διάβασα τίποτα. Αλλά δεν με άφησαν να αγιάσω.

Ένα μήνυμα από φίλη στο γκρουπ της παρέας στο viber που πρότεινε να κάνουμε report στην κ.Λατινοπούλου ώστε να της επιβληθεί ποινή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ξεσήκωσε.

Και «Just when I thought I was out they pull me pack in» όπως έλεγε και ο ντον Κορλεόνε στο Νονό ΙΙΙ λίγο πριν πάθει το έμφραγμα.

Ωραία. Αφού δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ας κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση για την κ.Λατινοπούλου (και κάθε κυρία Λατινοπούλου) και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το μικρό μας δαχτυλάκι.