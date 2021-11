Κρίστεν Στιούαρτ για το buzz της ταινίας «Spencer»: Δεν δίνω δεκάρα αν θα πάρω Όσκαρ

Κατά κοινή ομολογία είναι η χρονιά της, καθώς στη βιογραφική ταινία «Spencer» του Πάμπλο Λαραΐν, παραδίδει την ερμηνεία της ζωής της, γεγονός που θεωρείται βέβαιο ότι θα της εξασφαλίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Όταν ωστόσο ρωτήθηκε στο Awards Circuit Podcast του Variety, τι σκέφτεται σε σχέση με αυτό το ενδεχόμενο, η Κρίστεν Στιούαρτ απάντησε «δεν δίνω δεκάρα».

«Τα Όσκαρ είναι τόσο αστείο πράγμα. Υπάρχουν τόσες πολλές εξαιρετικές ταινίες και παραστάσεις που μόλις και μετά βίας προβάλλονται. Σίγουρα λέει κάτι για το πού βρισκόμαστε συνολικά ως παρουσία -τι κοιτάμε, τι μας ενδιαφέρει. Πραγματικά εκτιμώ το γεγονός ότι κάτι στο οποίο συμμετείχα έχει πυροδοτήσει μία τόσο μεγάλη συζήτηση. Δεν κάνουμε ταινίες για να μην συνδεθούμε μεταξύ μας».

Αφοπλιστικά ειλικρινής (σε συνέχεια των δηλώσεων της στους The Sunday Times ότι έχει παίξει πιθανώς μόνο σε πέντε πολύ καλές ταινίες από τις 45 - 50 που έχει γυρίσει) η Στιούαρτ αναφέρθηκε σε προηγούμενους ρόλους της, στην προετοιμασία για τον ρόλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα που ενσαρκώνει στο «Spencer», για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «The Chronology of Water», τη συνεργασία της με τον Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ στο «Crimes of the Future», αλλά και στο ποιά είναι η ηθοποιός του Χόλιγουντ με την οποία θα ήθελε τρελά να συνεργαστεί.