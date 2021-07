Luca: Η πρώτη Queer ταινία της Pixar… στο περίπου

H Pixar αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στούντιο animation, όπου οι ταινίες της φημίζονται για τις πολυεπίπεδες αφηγήσεις τους και τα βαθυστόχαστα μηνύματα που έχουν ως αποδέκτες μικρούς και μεγάλους θεατές.

Από το Wall-E (2008), μία αλληγορία οικολογικής συνείδησης, και το Inside Out (2015), μία χαρτογράφηση του ανθρώπινου συναισθηματικού κόσμου, έως και το πιο πρόσφατο Soul (2020), το οποίο καταπιάνεται με το σκοπό της ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης, η Pixar μας έχει συνηθίσει σε ηθικά διδάγματα που μπορούν να σε βάλουν να σκεφτείς αιώνια ερωτήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα.

Έχοντας αυτή την προϊστορία, ο ερχομός του trailer της πιο πρόσφατης ταινίας του στούντιο, Luca (2021), έκανε πολλούς να μιλούν για την πρώτη queer ταινία της Pixar – και κατ’ επέκταση της Disney, ως ιδιοκτήτρια της πρώτης.

Αν και κατά τα τελευταία χρόνια, τα δύο στούντιο έχουν εισάγει χαρακτήρες που ανήκουν στην LGBTQI+ κοινότητα, η συμβολή τους στην εξέλιξη της δράσης των αντίστοιχων ταινιών είναι ελάχιστη έως μηδαμινή, οπότε δεν είναι λίγοι που υποστηρίζουν ότι έφτασε η στιγμή να δημιουργήσουν μία ταινία με queer στοιχεία στο επίκεντρο.

Το Luca αποτελεί μία ιστορία ενηλικίωσης τοποθετημένη στην Ιταλική Ριβιέρα με πρωταγωνιστές δύο αγόρια/θαλάσσια τέρατα. Ο συνδυασμός του ιταλικού τοπίου που παραπέμπει στο Call me by your Name (2017) με την ιδιαίτερη σχέση των δύο αγοριών που είναι εμφανή στις πρώτες δημόσιες εικόνες των trailers, έκαναν τη διαδικτυακή κοινότητα να κάνει λόγω για μία καθαρά queer αφήγηση.