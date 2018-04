Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Jr, ένας διαχρονικός οραματιστής

Είναι επίκαιρος σήμερα;

Η προσφορά του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ στον αγώνα υπέρ της ισότητας, αξιοκρατίας και καταπολέμησης του φυλετικού διαχωρισμού είναι αξιοσημείωτη και συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην εδραίωση κινημάτων σε αυτό το πεδίο. Ωστόσο ακόμα και σήμερα, αν και σε καμία περίπτωση στον ίδιο βαθμό, παρατηρείται το στοιχείο του φυλετικού διαχωρισμού. Σύμφωνα με μία μελέτη Σύμφωνα με μία μελέτη από ερευνητές του Northwestern University, Harvard και του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας της Νορβηγίας καταγράφηκε ότι ο ρατσισμός έναντι των Αφροαμερικανών εργαζομένων δεν είχε μειωθεί την περίοδο 1989-2015 στις Η.Π.Α. Τα βιογραφικά με ονόματα που παραπέμπουν σε λευκούς λαμβάνουν 36% περισσότερα τηλεφωνήματα έναντι αυτά των Αφροαμερικανών. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί εκδηλώσεις βίας έναντι Αφροαμερικανών πολιτών, ιδίως από το 2014 και έπειτα.

Τόσο οι εκδηλώσεις περιστατικών φυλετικού διαχωρισμού όσο και τα διδάγματα και οι φράσεις από το έργο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ διατηρούν το έργο του επίκαιρο και χρήσιμο για την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας. Οι φράσεις του και η άρνηση διαμαρτυρίας μέσω βίας έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για συνεχή πρόοδο, ευημερία και δικαιοσύνη. Σε μία περίοδο κρίσης ηθών και αξιών, αλλά και αβεβαιότητας η σπουδαία ρητορική του παραμένει επίκαιρη, με την φράση του «If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.» να πρέπει να αποτελεί οδηγό για τον καθένα.