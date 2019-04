Μια ενέργεια που επιβραβεύει τις αξιόλογες ιδέες και τους νέους με όραμα

Όμως, το ποτήρι δεν είναι πάντα μισοάδειο. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν άνθρωποι και οργανισμοί που επιβραβεύουν τις αξιόλογες ιδέες και τους νέους με όραμα. Mια τέτοια εξαίρεση είναι το Ίδρυμα Vodafone και το πρόγραμμά του, “World of Difference” , που συνεχίζεται φέτος για 9η χρονιά.

Το “World of Difference” προσφέρει τη δυνατότητα σε 10 νέους να εργαστούν στον κοινωφελή Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους για 6 μήνες, με το Ίδρυμα Vodafone να καλύπτει τον μισθό και τις εργοδοτικές εισφορές.

Έβλεπες στα μάτια τους πόσο πολύ θέλουν να προσφέρουν. Κάθε φορά που ένας σηκωνόταν και έλεγε την ιστορία του, οι υπόλοιποι δεν έχαναν λέξη. Η Αγγελίνα, η Αριστέα, η Δανάη, ο Δημήτρης, η Ειρήνη, η Ευδοκία, ο Ιορδάνης, ο Νίκος, η Νικόλ και ο Παρασκευάς. Δέκα νέοι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, με έναν κοινό παρονομαστή: την αγάπη για την τεχνολογία και την ανάγκη να την χρησιμοποιήσουν για το κοινό καλό.

To μήνυμα που τους ενώνει είναι ένα: “Connecting for Good”. Συνδυάζοντας την κοινωνική προσφορά με την τεχνολογία, το Ίδρυμα Vodafone και οι δέκα νικητές του προγράμματος “World of Difference” είναι σε θέση να συνδεθούν για το καλό και να πάνε τον κόσμο μπροστά.