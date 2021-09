Μια σειρά από ατυχή γεγονότα στη Βενετία

Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς;

Από τη Μπολόνια στη Βενετία

Θάνατος… από την κούραση, στη Βενετία

Και τώρα το κομμάτι του… βαπορέτο

Η δεύτερη μέρα στη Βενετία με αποζημιώνει

Η μετακίνηση με το vaporetto αποκτά αέρα βόλτας και δεν σταματάω να βγάζω φωτογραφίες. Πρώτη ταινία το “ The Lost Daughter ”. Είμαι χαρούμενη που την είδα. Γυρίστηκε στις Σπέτσες και βασίζεται σε βιβλίο της Elena Ferrante. Ανυπομονώ να τη συζητήσω διεξοδικά με τη φίλη μου, ενώ ακολουθούν το “ Competencia Oficial”, μια όντως αστεία κωμωδία με την Πενέλοπε Κρουζ και τον Αντόνιο Μπαντέρας, και το genre movie “Last Night in Soho” . Νιώθω κινηματογραφικά… ολοκληρωμένη!

Η τρίτη μέρα ξεκινά από νωρίς

“Να πάω ή να γυρίσω πίσω;” Το vaporetto έχει εξελιχθεί στο αγαπημένο μου μέσο. Δεν το σκέφτομαι και πολύ. Πηγαίνω και φυσικά δεν με αφήνουν να μπω. “Έχετε αργήσει.” Το “Scenes from a Marriage” θα το δω στη μικρή, κατά το πως φαίνεται, οθόνη.

78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Για την ιστορία το 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ολοκληρώθηκε με τον Χρυσό Λέοντα να πηγαίνει στο “L’ Evénement” της Οντρέ Ντιγουάν. Το γυναικείο σερί στα βραβεία δεν εξαντλήθηκε στον Χρυσό Λέοντα. Η Μάγκι Τζίλενχαλ κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου για το “The Lost Daughter” και η Τζέιν Κάμπιον κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας για το “The Power of the Dog”. Η Πενέλοπε Κρουζ κέρδισε, τέλος, το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για την ερμηνεία της στις “Παράλληλες Μητέρες” του Πέδρο Αλμοδόβαρ.