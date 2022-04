Νέες ταινίες: Υποσχέσεις, Copshop, 16 Φορές Άνοιξη, Αγία Έμυ, Η Πόλη και η Πόλη

Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Τι Γουέστ (The House of the Devil) υπογράφει ένα σλάσερ , που το χαρακτηρίζει ωδή στο ανεξάρτητο σινεμά όλων των ειδών -από ταινίες για ενήλικες και σλάσερ μέχρι φιλμ δημιουργών- και ταυτόχρονα επιχειρεί μία ανάκληση μιας εποχής γεμάτης αλλαγές.

Με τους Μία Γκοθ (Suspiria), Τζένα Ορτέγκα (Scream), Μάρτιν Χέντερσον (The Ring), Μπρίτανι Σνόου (Pitch Perfect), Όουεν Κάμπελ (The Americans), Στίβεν Γιούρι (Lord of the Rings) και ο Σκοτ Μεσκούντι (Don’t Look Up).