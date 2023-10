Νέες ταινίες: «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε

Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού

Η ταινία βασίζεται στο (nonfiction) μπεστ σέλερ του συγγραφέα και δημοσιογράφου, Ντέιβιντ Γκραν με τίτλο «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI» (2017) και αφηγείται την αληθινή ιστορία των μαζικών δολοφονιών των Ινδιάνων Οσέιτζ, στην Οκλαχόμα του 1920, μετά την ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου στο έδαφος τους, αλλά και την έρευνα του νεοσύστατου FBI.