Νέος κύκλος για το πρόγραμμα-θεσμός World of Difference

Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ιδρύματος Vodafone, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα για τον 11ο κύκλο του World of Difference ανέφερε: «Μετά από δέκα χρόνια αδιάλειπτης υλοποίησης, το World of Difference αποτελεί πλέον ένα πρόγραμμα - θεσμό που στηρίζει την κοινωνική απασχόληση νέων ανθρώπων και ενισχύει το έργο των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στη χώρα μας». Οι περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, οι 89 συμμετέχοντες, οι 81 ΜΚΟ και το σχεδόν μισό εκατομμύριο των έμμεσα ωφελούμενων, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που καταδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο του World of Difference κατά την πρώτη δεκαετία υλοποίησής του. «Στο Ίδρυμα Vodafone, ορμώμενοι από την πεποίθηση ότι η τεχνολογία έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή μας, εισερχόμαστε δυναμικά στη 2η δεκαετία υλοποίησης του World of Difference και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τη διαφορά!», τόνισε η κ. Χριστοπούλου.