New York Times: Διθυραμβικό αφιέρωμα σε μια Αθήνα που άνθισε εν μέσω πανδημίας

Όλα αυτά δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον αμερικανικό τύπο. Έτσι, στους New York Times , πρόσφατο δημοσίευμα αφιερωμένο στα τολμηρά εστιατόρια, τους πρωτοποριακούς χώρους τέχνης και την ανθισμένη ξενοδοχειακή σκηνή της ελληνικής πρωτεύουσας, μας συγκινεί.

Τα πολιτιστικά διαμάντια επανακτούν τη λάμψη τους, ενώ προστίθενται και καινούργια

Η τοπική γαστρονομία διανύει την πιο φινετσάτη εποχή της

Για πρωτοποριακά Αθηναϊκά κοκτέιλ, επιλέγουμε «the Bar in front of the Bar», σε έναν μικρό πολυσύχναστο πεζόδρομο, κοντά στην πλατεία Συντάγματος. Το φιλόξενο προσωπικό προσφέρει πειραγμένες εκδοχές σε κλασικά κοκτέιλ, με παράδοξα υλικά.