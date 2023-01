Νταβός: Η «καυτή» ατζέντα και η πραγματική πρόκληση για την παγκόσμια οικονομία

Xinhua News Agency via Getty Images

Xinhua News Agency via Getty Images

Υψηλοί καλεσμένοι

Και φυσικά την ομάδα των υψηλών καλεσμένων συμπληρώνουν πάνω από 100 δισεκατομμυριούχοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι από τις ΗΠΑ, όπως οι Laurence Fink της BlackRock Inc. και Steve Schwarzman της Blackstone Inc,, την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία.

Η Wall Street θα έχει ισχυρή εκπροσώπηση, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της JPMorgan Jamie Dimon, τον David Solomon της Goldman Sachs Group Inc και τη Jane Fraser της Citigroup Inc μαζί με ομολόγους της Bank of America Corp., Morgan Stanley, UBS Group AG και Deutsche Bank AG.