Ο Διονύσης Σαββόπουλος στον Κήπο του Μεγάρου με Αναμνήσεις από το Καλοκαίρι της Αγάπης

«Cry» της Τζάνις Τζόπλιν, «With a Little Ηelp from My Friends» του Τζο Κόκερ, «Purple Haze» του Τζίμι Χέντριξx και άλλα εμβληματικά τραγούδια από το καλοκαίρι Αγάπης και Ειρήνης στο Γούντστοκ εμπλέκονται εδώ με τη δική μας «Θαλασσογραφία», το «Κιλελέρ»,τον «Μπάλλο», τα «Παιδιά που χάθηκαν» και άλλα αγαπημένα του Διονύση Σαββόπουλου.

Δύο φαντασμαγορικές υπαίθριες συναυλίες, την Τρίτη 1 και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στον Κήπο του Μεγάρου, με τη μουσική παράσταση «Στο Woodstock εγώ - ήμουν εδώ» Garden Edition.

Τον Διονύση Σαββόπουλο πλαισιώνουν οι σολίστ Σταύρος Λάντσιας (πιάνο, ντραμς, μεταλλόφωνο, μελόντικα), Γιώτης Κιουρτσόγλου (ηλεκτρικό μπάσο, κρουστά) και τρεις νέες παρουσίες που γνώρισαν ενθουσιώδη υποδοχή από το κοινό της φετινής σεζόν: Σάκης Ντοβόλης (ηλεκτρική κιθάρα, φωνή), Αλεξάνδρα Σιετή (φωνή), Κλαυδία Παπαδοπούλου (φωνή).

Ηχολήπτες: Γιάννης Τούντας, Θράσος Αμπατζής

Σχεδιασμός φωτισμών: Περικλής Μαθιέλης

Εκτέλεση φωτισμών: Φίλιππος Τρέπας

Οδηγίες για την ασφαλή προσέλευση των θεατών

Οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή προσέλευση στους χώρους των εκδηλώσεων. Ισχύει ο κανόνας της απόστασης του 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον για ανοικτούς χώρους. Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση 1 ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Η προσέλευση και η αποχώρηση από τον χώρο των εκδηλώσεων γίνεται με υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας.