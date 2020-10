Ο «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» Μπρους Γουίλις γίνεται ξανά Τζον ΜακΛέιν για τις ανάγκες διαφημιστικού

Yui Mok - PA Images via Getty Images

Yui Mok - PA Images via Getty Images

Η επιτυχία της ταινίας -όχι μόνο εισπρακτική- οδήγησε σε τέσσερα σίκουελ: Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 2 (Die Hard 2, 1990), Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει: Η Εκδίκηση (Die Hard: With a Vengeance, 1995), Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 4.0 (Live Free or Die Hard, 2007) και Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει Σήμερα (A Good Day to Die Hard, 2013), όλες με τον Μπρους Γουίλις στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πηγή: The Hollywood Reporter