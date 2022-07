Οι 9 σειρές που κάνουν πρεμιέρα Ιούλιο και Αύγουστο στην Cosmote TV

Από τις πρεμιέρες του Ιουλίου ξεχωρίζουν ο 2ος κύκλος της κωμωδίας με τον Κρίστοφερ Γουόκεν «The Outlaws», καθώς και της σειράς δράσης «Blood and Treasure». Τον ίδιο μήνα, κάνουν πρεμιέρα πέντε ακόμα νέες σειρές: «Μοonhaven» με τον Joe Manganiello των True Blood και Magic Mike, «Spiral of Lies», «Kadewe», «61st Street», «Christian».