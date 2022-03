Οι αντιφάσεις της ενεργειακής μας πολιτικής

Τον Ιούλιο του 2021 η Σλοβενική Προεδρία της ΕΕ παρουσίασε το « Fit for 55 », το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πράσινη μετάβαση.

Γιατί όμως «πανουργία της ιστορίας»;

Το ενεργειακό κόστος

Το φυσικό αέριο και η ΑΟΖ

Ο λιγνίτης

Μια εθνική ενεργειακή στρατηγική

Όμως η πυρηνική ενέργεια αποδεικνύεται η ασφαλέστερη πηγή που διαθέτουμε, συνυπολογίζοντας ακόμα και τα θύματα αυτών των ατυχημάτων. Με 90 νεκρούς ανά τρισεκατομμύριο kWh, την στιγμή που η αιολική έχει 150 και η ηλιακή 440. Στις ΗΠΑ, όπου δεν υπήρξαν θανατηφόρα πυρηνικά ατυχήματα, είναι μακράν η ασφαλέστερη μορφή ενέργειας, με 0.1 νεκρούς ανά τρισεκατομμύριο kWh (How Deadly Is Your Kilowatt?, Forbes, 10/1/2012).