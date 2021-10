Βρετανία: Οι τροφές vegan είναι εξίσου υγιεινές για τα κατοικίδια με το κρέας

Estersinhache fotografía via Getty Images

Estersinhache fotografía via Getty Images

Οι τροφές vegan είναι εξίσου θρεπτικές και υγιεινές για τα κατοικίδια με αυτές που έχουν βάση το κρέας σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του Γουίντσεστερ.

Ο καθηγητής κτηνιατρικής Άντριου Νάιτ είπε ότι η έρευνα έδειξε εφάμιλλα ή και καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία των κατοικιδίων με αυτά που βρέθηκαν μετά από κατανάλωση κρέατος, με την προϋπόθεση πως συνοδεύται το φαγητό από συμπληρώματα διατροφής.

Τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν μετά από προειδοποιήσεις στην Βρετανία, ότι οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων θα μπορούσαν να παραβιάσουν τον νόμο περί ευημερίας των ζώων του 2006 (Animal Welfare Act 2006 ), εάν δεν ταΐζουν τους σκύλους τους με την «κατάλληλη τροφή» που να καλύπτει τις διατροφικές τους ανάγκες, κάτι που μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 20.000 λιρών (23.000 ευρώ) ή ποινή φυλάκισης 51 εβδομάδων.

Αν και ο νόμος δεν προσδιορίζει τα vegan ή τα χορτοφαγικά γεύματα ως ακατάλληλα, η Τζάστιν Σότον, πρόεδρος της Βρετανικής Ένωσης Κτηνιάτρων (British Veterinary Association), δήλωσε: «Δεν θα συνιστούσαμε να ακολουθεί ο σκύλος μια vegan διατροφή, καθώς είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει λάθος στις θρεπτικές ουσίες που χρειάζονται από ό, τινα γίνει σωστά, οδηγώντας σε κίνδυνο διατροφικών ελλείψεων και σχετικών ασθενειών».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή «θα πρέπει να γίνεται μόνο από κτηνιάτρο με ειδικές γνώσεις πάνω στην διατροφή των κατοικιδίων» και ότι οι άνθρωποι έχουν «καθήκον να φροντίζουν το κατοικίδιο ζώο τους», συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης κατάλληλης διατροφής.

Ο επικεφαλής των κτηνιατρικών υπηρεσιών στη φιλανθρωπική οργάνωση Blue Cross συνέστησε επίσης να μην ακολουθούν τα κατοικίδια μια vegan διατροφή, καθώς «τα κατοικίδια χρειάζονται μια ισορροπημένη διατροφή, ειδικά οι γάτες που έχουν πολύ συγκεκριμένες διατροφικές ανάγκες και που είναι απίθανο να καλυφθούν από μια vegan διατροφή».

Τα αδημοσίευτα ευρήματα της έρευνας του καθηγητή Άντριου Νάιτ, αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης μελέτης που διαπίστωσε ότι, η vegan διατροφή δεν ήταν μόνο εξίσου καλή για τα κατοικίδια με αυτή που περιέχει κρέας, αλλά και ευχάριστη.

«Τα κατοικίδια χρειάζεται να παίρνουν μέσα από την διατροφή τους θρεπτικά συστατικά, χωρίς να απαιτείται να καταναλώνουν κρέας. Χρειάζονται το σύνολο των θρεπτικών συστατικών με την προϋπόθεση ότι τους παρέχονται σε μια δίαιτα που είναι αρκετά νόστιμη και εύπεπτη, ώστε να έχουν κίνητρο να την καταναλώνουν και να μεγαλώνουν σωστά. Και αυτό δείχνουν τα ευρήματα της έρευνας. Ο ισχυρισμός ότι τα ζώα που ακολουθούν μια vegan διατροφή θα αρρωστήσουν είναι αδαής και έρχεται σε αντίθεση με τα επιστημονικά στοιχεία».

Ο Γκάι Σαντελόφσκι, κτηνίατρος και ιδρυτής της vegan εταιρείας τροφίμων για σκύλους Omni, είπε ότι τα προϊόντα του, που περιελάμβανουν γλυκοπατάτα, καστανό ρύζι και κολοκύθα, περιέχουν 30% περισσότερη πρωτεΐνη από τις περισσότερες δίαιτες με βάση το κρέας και είναι προσεκτικά σχεδιασμένες για να καλύψουν όλες τις διατροφικές ανάγκες του σκύλου.

Σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Mintel, το 34% των ιδιοκτητών σκύλων ενδιαφέρονται να ταΐζουν τους σκύλους τους με φυτικές τροφές. Ο Γκάι Σαντελόφσκι είπε ότι αυτό αντανακλά ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιώσιμη ζωή, καθώς σύμφωνα με μελέτη του UCLA, η τροφή για κατοικίδια που σχετίζεται με τη βιομηχανία κρέατος, προκάλεσε περίπου το 25% της περιβαλλοντικής καταστροφής, που ισοδύναμη με 64 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως ή με τον ίδιο αντίκτυπο που έχεί στο περιβάλλον η κυκλοφορία 13,6 εκατομμυρίων αυτοκίνητων σε ένα χρόνο.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η επιλογή για vegan τροφές προέρχεται από μια αυξανόμενη τάση να αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες τα κατοικίδια όπως τα παιδιά. Με άλλα λόγια επιλέγουν να τρώνε καλύτερη ποιότητα τροφής. Αυτό αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες τους για τη σχέση επεξεργασμένου κρέατος με τον καρκίνο και την παχυσαρκία στον άνθρωπο.

Η Ελίσα Άλεν, διευθύντρια της οργάνωσης People for the Ethical Treatment of Animals, δήλωσε ότι οι καταναλωτές αποθαρρύνονταν όλο και περισσότερο από τα τρόφιμα με βάση το κρέας, καθώς αυτά περιείχαν «πολλές από τις ίδιες ορμόνες, φυτοφάρμακα, αντιβιοτικά και κομμάτια ζώων που βρέθηκαν στα εμπορικά προϊόντα κρέατος για τον άνθρωπο, κάτι που κρίνεται τελείως ακατάλληλο για κατανάλωση».

Πηγή: The Guardian