Όσκαρ 2019: Οι 87 ταινίες που διεκδικούν το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

Τον Οκτώβριο του 2018, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών Και Επιστημών ανακοίνωσε την επίσημη λίστα με τις υποβολές για την κατηγορία Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία στα Όσκαρ 2019. Οι χώρες που διεκδικούν το βραβείο φέτος είναι 87, συμπεριλαμβανομένων των Μαλάουι και Νιγηρία που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο θεσμό. Φυσικά ανάμεσα στις ταινίες, υπάρχουν και ήδη βραβευμένες σε Ευρωπαικά Φεστιβάλ, όπως για παράδειγμα το «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν και ο «Ψυχρός Πόλεμος» του Παβέλ Παβλικόφσκι. Οι δυο ταινίες αναμένεται να κερδίσουν υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλύτερη Εικόνα, Καλύτερος Σκηνοθέτης κ.α. Οι υποψηφιότητες της 91ης τελετής απονομής των Όσκαρ θα ανακοινωθούν στις 22 Ιανουαρίου 2019. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019. Αναλυτικά η λίστα: 1. Αφγανιστάν- «Rona Azim’s Mother». Σκηνοθέτης: Jamshid Mahmoudi 2. Αλγερία- «Until the End of Time». Σκηνοθέτης: Yasmine Chouikh 3: Αίγυπτος- «Yomeddine». Σκηνοθέτης: A.B. Shawky

4. Αργεντινή- «El Ángel». Σκηνοθέτης: Louis Ortega 5. Αρμενία- «Spitak». Σκηνοθέτης: Alexander Kott 6. Αυστραλία- «Jirga». Σκηνοθέτης: Benjamin Gilmour 7. Αυστρία- «The Waldheim Waltz». Σκηνοθέτης: Ruth Beckermann 8. Βέλγιο- «Girl». Σκηνοθέτης: Lukas Dhont 9. Βενεζουέλα- «The Family». Σκηνοθέτης: Gustavo Rondón Córdova 9. Βολιβία- «The Goalkeeper». Σκηνοθέτης: Rodrigo «Gory» Patiño 10. Βοσνία και Ερζεγοβίνη- «Never Leave Me». Σκηνοθέτης: Aida Begić 11. Βενεζουέλα- «The Family». Σκηνοθέτης: Gustavo Rondón Córdova 12. Βουλγαρία- «Omnipresent». Σκηνοθέτης: Ilian Djevelekov 13. Βραζιλία- «The Great Mystical Circus». Σκηνοθέτης: Carlos Diegues 14. Βιετνάμ- «The Tailor». Σκηνοθέτες: Buu Loc Tran, Kay Nguyen 15. Γαλλία- «Memoir of War». Σκηνοθέτης: Emmanuel Finkiel 16. Γερμανία- «Never Look Away». Σκηνοθέτης: Florian Henckel von Donnersmarck 17. Γεωργία- «Namme». Σκηνοθέτης: Zaza Khalvashi 18. Δανία- «The Guilty». Σκηνοθέτης: Gustav Möller 19. Δομινικανική Δημοκρατία- «Cocote». Σκηνοθέτης: Nelson Carlo De Los Santos Arias 20. Ελλάδα- «Polyxeni». Σκηνοθέτης: Dora Masklavanou

21. Εσθονία- «Take It or Leave It». Σκηνοθέτης: Liina Trishkina-Vanhatalo 22. Εκουαδόρ- «A Son of Man». Σκηνοθέτης: Jamaicanoproblem 23. Ελβετία- «Eldorado». Σκηνοθέτης: Markus Imhoof 24. Ηνωμένο Βασίλειο- «I Am Not a Witch». Σκηνοθέτης: Rungano Nyoni, 25. Ισλανδία- «Woman at War». Σκηνοθέτης: Benedikt Erlingsson 26. Ινδία- «Village Rockstars». Σκηνοθέτης: Rima Das 27. Ινδονησία - «Marlina the Murderer in Four Acts». Σκηνοθέτης: Mouly Surya 28. Ιράν- «No Date, No Signature». Σκηνοθέτης: Vahid Jalilvand 29. Ιράκ- «The Journey». Σκηνοθέτης: Mohamed Jabarah Al-Daradji 30. Ισραήλ- «The Cakemaker». Σκηνοθέτης: Ofir Raul Graizer 31. Ισπανία- «Champions». Σκηνοθέτης: Javier Fesser 32. Ιταλία- «Dogman». Σκηνοθέτης: Matteo Garrone

33. Ιαπωνία- «Shoplifters». Σκηνοθέτης: Hirokazu Kore-eda 34. Καζακσταν- «Ayka». Σκηνοθέτης: Sergey Dvortsevoy 35. Καναδάς- «Family Ties». Σκηνοθέτης: Σόφι Ντουπουί 36. Καμπότζη- «Graves without a Name». Σκηνοθέτης: Rithy Panh 37. Κένυα- «Supa Modo». Σκηνοθέτης: Likarion Wainaina 38. Κόσοβο- «The Marriage». Σκηνοθέτης: Blerta Zeqiri 39. Κίνα- «Hidden Man». Σκηνοθέτης: Jiang Wen 40. Κολομβία- «Birds of Passage». Σκηνοθέτης: Cristina Gallego, Ciro Guerra 41. Κόστα Ρίκα- «Medea». Σκηνοθέτης: Alexandra Latishev 42. Κροατία- «The Eighth Commissioner». Σκηνοθέτης: Ivan Salaj 43. Λετονία- «To Be Continued». Σκηνοθέτης: Ivars Seleckis 44. Λευκορωσία- «Crystal Swan». Σκηνοθέτης: Darya Zhuk 45. Λίβανος- «Capernaum». Σκηνοθέτης: Nadine Labaki 46. Λιθουανία- «Wonderful Losers: A Different World». Σκηνοθέτης: Arunas Matelis 47. Λουξεμβούργο- «Gutland». Σκηνοθέτης: Govinda Van Maele 48. Μαλάουι- «The Road to Sunrise». Σκηνοθέτης: Shemu Joyah 49. Μεξικό- «Roma» Σκηνοθέτης: Alfonso Cuarón 50. Μοντενέγκρο- «Iskra». Σκηνοθέτης: Gojko Berkuljan 51. Μορόκο- «Burnout». Σκηνοθέτης: Nour-Eddine Lakhmari 52. Μπανγκλαντές- «No Bed of Roses». Σκηνοθέτης: Mostofa Sarwar Farooki 53. Νέα Ζηλανδία- «Yellow Is Forbidden». Σκηνοθέτης: Pietra Brettkelly 54. Νεπάλ- «Panchayat». Σκηνοθέτης: Shivam Adhikari 55. Νιγηρία- «The Wedding Ring». Σκηνοθέτης: Rahmatou Keïta 56. Νορβηγία- «What Will People Say». Σκηνοθέτης: Iram Haq 57. Νότια Αφρική- «Sew the Winter to My Skin». Σκηνοθέτης: Jahmil X.T. Qubeka 58. Νότια Κορέα- «Burning». Σκηνοθέτης: Lee Chang-dong 59. Ολλανδία- «The Resistance Banker». Σκηνοθέτης: Joram Lürsen 60. Ουγγαρία- «Sunset». Σκηνοθέτης: László Nemes 61. Ουκρανία- «Donbass». Σκηνοθέτης: Sergei Loznitsa 62. Ουρουγουάη- «Twelve-Year Night». Σκηνοθέτης: Álvaro Brechner 63. Πακιστάν- «Cake». Σκηνοθέτης: Asim Abbasi 64. Παλαιστίνη- «Ghost Hunting». Σκηνοθέτης: Raed Andoni 65. Παναμάς- «Ruben Blades Is Not My Name». Σκηνοθέτης: Abner Benaim 66. Παραγουάη- «The Heiresses». Σκηνοθέτης: Marcelo Martinessi 67. Περού- «Eternity». Σκηνοθέτης: Oscar Catacora 68. Πολωνία- «Cold War». Σκηνοθέτης: Pawel Pawlikowski