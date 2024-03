Oσκαρ 2024: Δέκα ενδιαφέροντα trivia λίγο πριν από την τελετή απονομής

picture alliance via Getty Images

Η μέση διάρκεια των δέκα ταινιών που είναι υποψήφιες στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας είναι 138 λεπτά. Η πιο σύντομη είναι η « Ζώνη Ενδιαφέροντος » του Τζόναθαν Γκλέιζερ -105 λεπτά- και η μεγαλύτερη σε διάρκεια το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε -206 λεπτά.

Το «The Holdovers» (Τα Παιδιά του Χειμώνα) του Αλεξάντερ Πέιν είναι τυπικά η πρώτη χριστουγεννιάτικη ταινία που λαμβάνει υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας μετά το «Το Θαύμα της 34ης Οδού» (Miracle on 34th Street) του Τζορτζ Σίτον από το μακρινό 1948, που κέρδισε τρία Όσκαρ.

Το «Killers of the Flower Moon» (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού) είναι η 10η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε που κερδίζει υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας. (Οι προηγούμενες εννέα είναι οι Taxi Driver, Οργισμένο Είδωλο, Goodfellas, Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης, The Aviator, Ο Πληροφοριοδότης, Hugo, Ο Λύκος της Wall Street και Ο Ιρλανδός.)