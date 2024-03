Οσκαρ 2024: Οι προβλέψεις του Variety

Στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου, η κούρσα είναι σκληρή. Η μεταμόρφωση της Έμμα Στόουν σε Μπέλα στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου έχει συγκεντρώσει ουσιαστική υποστήριξη. Ωστόσο, η νίκη της Λίλι Γκλάντστοουν στα βραβεία SAG για την καθηλωτική της ερμηνεία στο «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε μπορεί να της δώσει τη νίκη. Επιπλέον, η Σάντρα Ούλερ, πρωταγωνίστρια στη πολυβραβευμένη γαλλική ταινία «Ανατομία μιας Πτώσης» , θα μπορούσε να μοιραστεί τις ψήφους των διεθνών μελών της Ακαδημίας με την Έμμα Στόουν, ανοίγοντας το δρόμο στη Λίλι Γκλάντστοουν.

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Λίλι Γκλάντστοουν, «Killers of the Flower Moon»

Animation: «Spider-Man: Across the Spider-Verse»

Animation Μικρού Μήκους: «War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko»