Βραβεία Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών: Μεγάλος νικητής ο Κρίστοφερ Νόλαν για το «Οπενχάιμερ»

Βραβείο στη Σελίν Σονγκ για τις «Περασμένες Ζωές». Στις σειρές The Bear, The Last of Us και Μαθήματα Χημείας τα τηλεοπτικά βραβεία. Βαρόμετρο για τα Όσκαρ το DGA Award.