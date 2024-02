Βραβεία SAG 2024: Μεγάλος νικητής το «Οπενχάιμερ»

via Associated Press

Η Λίλι Γκλάντστοουν, πρωταγωνίστρια στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon», έλαβε το Α΄ Γυναικείου Ρόλου και είναι πλέον η πρώτη αυτόχθονη Αμερικανίδα ηθοποιός που κερδίζει το εν λόγω βραβείο και η Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ κέρδισε το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία του Αλεξάντερ Πέιν «Τα Παιδικά του Χειμώνα».

Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η νίκη του Πέδρο Πασκάλ -ακόμη κι ο ίδιος φαινόταν έκπληκτος-, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά για το «The Last of Us».

