Θρίαμβος για τα "Παράσιτα”: Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Καλύτερη Ξένη Ταινία - Χοακίν Φίνιξ και Ρενέ Ζελβέγκερ οι νικητές Α Ρόλου

Ο Ελτον Τζον τραγούδησε σε ένα πολύχρωμο σκηνικό, το υποψήφιο για Οσκαρ «I’m Gonna Love Me Again», από την ταινία «Rocketman». «Ολες οι γυναίκες είναι υπερήρωες και θέλουμε να τιμήσουμε τη μαέστρο που απόψε καθοδηγεί την ορχήστρα στη μουσική που ακούγεται σε υποψήφιες ταινίες», είπαν οι Γκαλ Γκαντότ και Σιγκούρνι Γουίβερ. Η Χίλντουρ Γκούντναντατιρ κέρδισε το Οσκαρ Μουσικής για το « Τζόκερ », ο Ελτον Τζον το Οσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για το «I’m Gonna Love Me Again». Οσκαρ Σκηνοθεσίας κέρδισε ο Μπονγκ Τζουν-χο για τα « Παράσιτα ». Αμέσως μετά, στη σκηνή ανέβηκε η Μπίλι Αιλις με τον αδερφό της Φίνεας για να ερμηνεύσουν το «Yesterday» των Beatles για το αφιέρωμα σε όσες προσωπικότητες του Χόλιγουντ πέθαναν το 2019 και 2020.

Τα βραβεία Πρωτότυπου και Διασκευασμένου Σεναρίου κέρδισαν τα « Παράσιτα » και « Τζότζο », αντίστοιχα. Το Οσκαρ Μικρού μήκους ταινίας live-action κέρδισε το « The Neighbors’ Window ». Το Οσκαρ « Σχεδιασμού Παραγωγής » πήγε στο « Κάποτε στο...Χόλιγουντ ». Το Οσκαρ Κοστουμιών κέρδισε η Τζάκλιν Ντούραν για τις δημιουργίες της στις « Μικρές Κυρίες ». Η Λόρα Ντερν είναι η νικήτρια του Οσκαρ Β Γυναικείου για την ερμηνεία της στην ταινία του Νόα Μπόμπακ, «Ιστορία Γάμου».

Τα πρώτα Οσκαρ κέρδισαν ο Μπραντ Πιτ (Β Ανδρικό) και οι ταινίες κινουμένων σχεδίων « Toy Story 4 » και « Hair Love ». Στη συνέχεια στη σκηνή ανέβηκαν η Ιντίνα Μενζέλ, Ορόρα και τραγουδίστριες από όλο τον κόσμο που τραγούδησαν το «Into The Unknown» από το «Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ», στη δική τους γλώσσα.

MARK RALSTON via Getty Images Τα «Παράσιτα» κέρδισαν το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Kevin Winter via Getty Images Ο Μπονγκ Τζουν-χο κέρδισε το Οσκαρ Σκηνοθεσίας.

Kevin Winter via Getty Images Ο Χοακίν Φίνιξ κέρδισε το Οσκαρ Α Ανδρικού

MARK RALSTON via Getty Images Η Ρενέ Ζέλβεγκερ κέρδισε το Οσκαρ «Α Γυναικείο»

MARK RALSTON via Getty Images Ο Μπραντ Πιτ κέρδισε το Οσκαρ Β Ανδρικού.

MARK RALSTON via Getty Images Οσκαρ Μουσικής για το Τζόκερ

MARK RALSTON via Getty Images Ο Ρότζερ Ντίκινς κερδίζει το Οσκαρ Φωτογραφίας

Kevin Winter via Getty Images Οσκαρ μικρού μήκους ταινία Κινουμένων Σχεδίων στο «Hair Love»

Kevin Winter via Getty Images Ο Μάρσαλ Κάρι νικητής για την ταινία «The Neighbors' Window»

Kevin Winter via Getty Images Ηχητικά Εφέ: «1917» - Μαρκ Τέιλορ, Στούαρτ Γουίλσον

MARK RALSTON via Getty Images Μίξη Ήχου: «Ford v. Ferrari»

MARK RALSTON via Getty Images Οι δημιουργοί του «Toy Story 4» νικητές Οσκαρ

Kevin Winter via Getty Images Νικητής το «American Factory»

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: «Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl»

«Εργάζομαι στο Αφγανιστάν από το 2005 και αυτό το ντοκιμαντερ είναι αφιερωμένο στα κορίτσια που ζουν εκεί και είναι μαχήτριες», είπε η δημιουργός.