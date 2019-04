Παρενόχλησε σεξουαλικά αθλήτρια του ΜΜΑ και το πλήρωσε ακριβά

View this post on Instagram

Um domingo de sol desse #tbt🔙 Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela só dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não quer cinco minutos no seu banco de trás Só quer um jeans rasgado e uns quarenta reais Ela é uma letra do Caetano com flor dos Racionais Hoje pode até chover Porque ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer paz 🎵