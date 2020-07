Ekkasit919 via Getty Images

Παγκόσμια αγορά γεωργικών ρομπότ: Τα ρομπότ είναι έτοιμα να αντικαταστήσουν τα αγροτικά χέρια. Μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή των καρπών, να σπέρνουν και να θερίζουν σοδειές και να αρμέγουν τις αγελάδες. Εκτελούν τα καθήκοντα ταχύτερα και με μεγαλύτερο βαθμό ευκρίνειας. Αυτό, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις για αύξηση των ελαχίστων αμοιβών να επιβάλλονται στις περισσότερες χώρες, αποτελούν καλά νέα για την παγκόσμια αγορά ρομπότ γεωργίας.

Αυτό και μόνο είναι αρκετός λόγος για να ευθυμήσουν οι βιομηχανίες. Οι εταιρείες επενδύουν ολοένα και περισσότερο στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών ρομπότ που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής, ώστε να προωθηθούν περισσότερο στην αγορά. Χρησιμοποιούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως το «σύννεφο» (cloud), τις αναλύσεις δεδομένων και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), για να δημιουργήσουν αυτόνομα και μη επανδρωμένα ρομπότ που θα μειώσουν δραστικά την ανάγκη της ανθρώπινης παρέμβασης σε οποιοδήποτε στάδιο.

Οι ελκυστήρες, φερ’ ειπείν, έχουν γίνει όλο και πιο αυτόνομα, οι ρομποτικοί χώροι άμελξης έχουν διαδοθεί ευρέως, ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) είναι σίγουρο ότι θα αλλάξουν το πλαίσιο της γεωργίας στο εγγύς μέλλον. Για την ακρίβεια, τα μη επανδρωμένα τηλεχειριζόμενα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται ήδη στους ψεκασμούς των ορυζώνων εδώ και δύο δεκαετίες. Με την εισαγωγή ελαφρών drone, η διαδικασία θα υιοθετεί σε ακόμη μεγαλύτερο εύρος. Ενσωματωμένα με μικρούς πολυφασματικούς αισθητήρες, αυτά τα αεροσκάφη βοηθούν επίσης στη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών για τις καλλιέργειες, χάρη στις οποίες οι αγρότες θα είναι σε θέση να λάβουν πιο εύστοχες αποφάσεις, οι οποίες θα βασίζονται στα δεδομένα που θα έχουν συλλεγεί.

Ενώ όλες αυτές οι βελτιώσεις προμηνύονται πολύ καλές για την αγορά γεωργικών ρομπότ, τροχοπέδη αποτελεί για την αγορά η έντονη δυσαρέσκεια που εκφράζει η κοινή γνώμη, η οποία παραπονείται έντονα ότι με την αύξηση της αυτοματοποίησης θα επέλθει σε μεγάλο βαθμό συρρίκνωση των θέσεων εργασίας. Σχετικά προσφάτως, ο ιδρυτής της Microsoft και τρισεκατομμυριούχος τεχνικός Μπιλ Γκέιτς εξέφρασε την αποδοκιμασία του για την αύξηση του αυτοματισμού, προτείνοντας φορολόγηση για τα ρομπότ που αντικαθιστούν τους ανθρώπινους εργαζόμενους. Ερχόμενο από ένα ειδικό του κύρους του, αυτό σίγουρα ακούγεται σαν κώδωνα του κινδύνου για τη βιομηχανία, που βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς περιμένει τώρα να εκραγεί.

Παγκόσμια αγορά γεωργικών ρομπότ: Επισκόπηση

Η ζήτηση για γεωργικά ρομπότ αυξάνεται, καθώς βοηθούν στην αυτοματοποίηση της γεωργίας και στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης από την παγκόσμια αγορά. Η τεχνολογία υπόσχεται να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση των καλλιεργειών, την ποικιλία και την ποιότητα. Τα πιο πρόσφατα γεωργικά ρομπότ που αναπτύχθηκαν και εισήχθησαν στην αγορά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές όπως τη σπορά, την επίβλεψη, το ξεβοτάνισμα, την εφαρμογή λιπασμάτων, τη συγκομιδή και την άρδευση.

Η έκθεση παρέχει σε βάθος πληροφορίες για τους διάφορους παράγοντες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς γεωργικών ρομπότ και για αυτούς που περιορίζουν την πορεία της. Τμηματοποιεί την αγορά με βάση διάφορες παραμέτρους και καλύπτει τους παράγοντες και τους περιορισμούς που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αγοράς σε κάθε τομέα. Χρησιμοποιώντας τις πέντε δυνάμεις του Porter, μετρά τη διαπραγματευτική ισχύ των αγοραστών και των προμηθευτών, τον βαθμό ανταγωνισμού που επικρατεί στην αγορά και την επικρατούσα απειλή από υποκατάστατα και νεοεισερχόμενους.

Παγκόσμια αγορά γεωργικών ρομπότ: παράγοντες και περιορισμοί

Μια πληθώρα από οφέλη που προσφέρονται από τα γεωργικά ρομπότ, όπως η ακρίβεια και η λεπτομέρεια, η ελάχιστη απαίτηση ανθρώπινης εργασίας, η ταχύτερη εκτέλεση εργασιών, τα οφέλη κόστους και η χωρίς κούραση λειτουργία θα ενθαρρύνουν την ευρύτερη υιοθέτησή τους σε ολόκληρη την παγκόσμια γεωργική βιομηχανία. Το αυξανόμενο κόστος εργασίας δημιουργεί σημαντική ζήτηση για αυτοματοποίηση στον γεωργικό τομέα. Μερικές από τις καινοτομίες που αναμένεται να ενισχύσουν την υιοθέτηση των γεωργικών ρομπότ μακροπρόθεσμα είναι η χρήση ασύρματων αισθητήρων, ελκυστήρων χωρίς οδηγό, η ένταξη φορητών συσκευών και drone, πολλαπλασιασμού χειριστηρίων και συστημάτων που λειτουργούνται από ρομπότ και η αυξανόμενη ζήτηση για τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης στο γεωργικό τομέα.

Πέραν αυτών, η ένταξη του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) θα ανοίξει δρόμο για τη δημοτικότητα της «έξυπνης γεωργίας», η οποία υπόσχεται επίσης σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την αγορά. Η αυξανόμενη εστίαση στη βελτίωση της απόδοσης των εκμεταλλεύσεων μέσω της αξιοποίησης των τελευταίων τεχνολογιών που βασίζονται σε δορυφορικά συστήματα είναι ένας άλλος παράγοντας, από τον οποίο η αγορά αναμένεται να επωφεληθεί κατά την περίοδο πρόβλεψης. Λόγω του γεγονότος ότι οι φυσικοί πόροι όπως η γη, η εργασία και το νερό είναι περιορισμένοι, η υιοθέτηση της τεχνολογίας θα αναδειχθεί ως το κλειδί της βελτίωσης της γεωργικής παραγωγής για να τροφοδοτήσει τις αυξανόμενες μάζες. Λαμβάνοντας υπόψη το σενάριο αυτό, τα γεωργικά ρομπότ είναι πιθανό να διαδραματίσουν ζωτικής σημασίας ρόλο και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε κρίσιμα στάδια του κύκλου της γεωργίας, όπως η συγκομιδή, το πότισμα και η σπορά.

Ωστόσο, η γεωργική ρομποτική χρειάζεται εκτενή έρευνα, προκειμένου οι μηχανές να έχουν λογική αίσθηση του σύνθετου βιολογικού περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, οι προκλήσεις που επικρατούν, όσον αφορά την ορθή εκτέλεση των μηχανημάτων χωρίς καταστροφή του χωραφιού ή των καλλιεργειών, θα μπορούσαν να περιορίσουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Παγκόσμια αγορά γεωργικών ρομπότ: Περιφερειακή προοπτική

Σε περιφερειακό επίπεδο, η παγκόσμια αγορά ρομπότ γεωργίας μπορεί να χωριστεί σε Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικό, Βόρεια Αμερική και τον Υπόλοιπο Κόσμο. Η ζήτηση για γεωργικά ρομπότ είναι πολύ υψηλή σε χώρες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση για προηγμένες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, η αγορά έχει βρει προσοδοφόρες ευκαιρίες στην Ιαπωνία, την Αυστραλία, το Μεξικό, την Κίνα και τον Καναδά. Τα επόμενα χρόνια, η αγορά αναμένεται να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη, καθώς τόσο η Ευρώπη όσο και η Ανατολική Ασία παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό πρόσληψης. Ωστόσο, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να κατατάσσονται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά και, ως εκ τούτου, θα παρουσιάζουν το υψηλότερο Σύνθετο Ετήσιο Ποσοστό Ανάπτυξης (CAGR) κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης της έκθεσης.

Παγκόσμια αγορά γεωργικών ρομπότ: Τοπίο προμηθευτών

Μερικοί από τους κορυφαίους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά ρομπότ γεωργίας είναι οι Autonomous Tractor Corporation, ISO Group, AGROBOT-Soluciones Robóticas Agrícolas SL, Blue River Technology, Inc., Autonomous Solution Inc., Agribotix LLC, Deere & Company, Energid Technologies Co. , και η Yamaha Corporation.

Πρώτη δημοσίευση στο i terra news