Έχοντας ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο κοινής ζωής, ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου έκαναν άλλο ένα ρομαντικό ταξίδι μαζί, αυτή τη φορά στην πόλη των ερωτευμένων, το Παρίσι.

Το ζευγάρι, που σύμφωνα με πολλούς δεν θα αργήσει να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς τους φίλους, φωτογραφίες από την κοινή του απόδραση, φωτογραφίζοντας ο ένας τον άλλον στα ίδια μέρη και η μοναδική τρυφερή selfie που μοιράστηκαν ήταν οι σκιές τους.

Το ζευγάρι ποζάρει στον Σηκουάνα (instagram/dorettapapadimitriou_official/gerontidakis.giorgos)

Μπορεί μέχρι σήμερα να μην έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους, παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, δεν αρνούνται όμως ότι είναι μαζί, με τους δικούς τους ανθρώπους να λένε ότι είναι πολύ ευτυχισμένοι και όσο περνάει ο καιρός δένονται περισσότερο.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης στον πύργο του Άιφελ.

Εξάλλου πλέον η Ντορέττα Παπαδημητρίου, που έβαζε πάντα πάνω από όλα τους γιους της, είναι πλέον πιο ελεύθερη να ζήσει τον έρωτά της, αφού τα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Κώστα Πηλαδάκη έχουν ενηλικιωθεί και έχουν φύγει από το σπίτι.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης με τη σύντροφό του επισκέφτηκαν μουσεία τέχνης και δείπνησαν σε παραδοσιακά γαλλικά μπιστρό.

Από την άλλη ο Γιώργος Γεροντιδάκης, παρά τα πολύωρα γυρίσματα για τη σειρά Grand Hotel, βρίσκει πάντα χρόνο για την αγαπημένη του. «Όσο περνάει ο καιρός δένονται περισσότερο, δεν θα μας έκανε εντύπωση αν ερχόταν η πρόταση γάμου» δηλώσει φιλικό πρόσωπο της 45χρονης ηθοποιού και παρουσιάστριας. «Εξάλλου η ίδια ποτέ δεν είχε απορρίψει την ιδέα ενός δεύτερου γάμου αφού είναι ιδιαίτερα συντροφικός και δοτικός άνθρωπος».

Γιώργος Γεροντιδάκης: «Όταν είσαι ερωτευμένος, ο χρόνος σταματάει»

«Ο έρωτας σε κάνει πιο συγκεντρωμένο. Σου δίνει να καταλάβεις ότι υπάρχει ευτυχία, το πόσο μπορείς να ανθίσεις σε όλα τα επίπεδα χωρίς να κάνεις τίποτα. Σου προκαλεί ηρεμία, όχι αναταραχή, αν και έχουμε μάθει να τον συνδυάζουμε με θυελλώδεις καταστάσεις. Η αγάπη, το μήνυμα, το νοιάξιμο, η απλή σκέψη μέσα στην ημέρα» εξομολογήθηκε ο Γιώργος Γεροντιδάκης στην εφημερίδα Real News.

«Όταν είναι ανοιχτό το συναίσθημα αυτό, εκπέμπεται παντού. Όταν είσαι ερωτευμένος, σου λένε “φωτίστηκες”. Γλυκαίνεις, γιατί βγαίνουν προς τα έξω τα ωραία συναισθήματά σου. Επίσης, με τον έρωτα είσαι καλύτερα και στη δουλειά σου. Όταν είσαι ερωτευμένος, ο χρόνος σταματάει και ζεις. Ζεις. Η ένωση δυο ανθρώπων που είναι ερωτευμένοι είναι ζωή. Αυτό είναι έρωτας και όχι το δέσιμο ενός ανθρώπου από έναν άλλον, η σκέψη “να τον κρατήσω πάση θυσία”, αυτό είναι που σε αποσυντονίζει».