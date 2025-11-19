Λίγες μέρες πριν συμπληρώσει τα 37 του χρόνια (22/11), ο πρωταγωνιστής του Grand Hotel, Γιώργος Γεροντιδάκης, διασκέδασε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την αγαπημένη του, Ντορέττα Παπαδημητρίου, στο νυχτερινό κέντρο Enastron όπου εμφανίζεται η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Σάκη Ρουβά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού ΟΚ!, το ζευγάρι ήταν καλεσμένο από τον φίλο της Ντορέττας, Φίλιππο Ιωάννου (Fipster), για την ονομαστική του εορτή.

Γιώργος Γεροντιδάκης, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Αγγελική Δούκα, Κωνσταντίνος Βασάλος.

Όπως φαίνεται στις αποκλειστικές φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα το περιοδικό ΟΚ!, μαζί τους ήταν και άλλο ένα διάσημο ζευγάρι, ο Κωνσταντίνος Βασαλος με τη Δανάη Βαρθολομάτου. Εκεί ήταν και η συνεργάτιδα του πρώτου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», Βάλια Χατζηθεοδώρου, η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα, Γαρυφαλιά Καληφώνη και η νεαρή τραγουδίστρια Marseaux.

Advertisement

Advertisement

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος με τη Δανάη Βαρθολομάτου.

Σε αντίθεση με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ήταν πιο διαχυτικοί μεταξύ τους, ενώ αρκετοί πιστεύουν ότι δεν αποκλείεται να κάνουν σύντομα το επόμενο βήμα στη σχέση τους, που δεν είναι άλλο από τη μόνιμη συγκατοίκηση.

Το νυχτερινό κέντρο Enastron έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης διάσημων εκπροσώπων από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο. Το επόμενο βράδυ εκεί διασκέδασε και ο Παύλος Ντε Γκρες, χωρίς τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ, που δεν τον συνοδεύει ποτέ στα νυχτερινά μαγαζιά της πρωτεύουσας.

Διαβάστε περισσότερα στο ΟΚ! που κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη.