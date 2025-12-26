Μία από τις πρώτες AI κάμερες της Αθήνας, «συνέλαβε» περίπου 2.000 παραβάτες οδηγούς με τα επακόλουθα πρόστιμα να αγγίζουν το εξωπραγματικό ποσό των 750.000 ευρώ.

Μια πολύτιμη πηγή εσόδων θα αποτελέσουν όπως όλα δείχνουν οι νέες, έξυπνες κάμερες που πρόκειται να τοποθετηθούν σε δρόμους της Αθήνας, συλλαμβάνοντας εκείνους τους οδηγούς που αδιαφορούν ακόμα και για τους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, προχωρώντας σε παραβάσεις που σχετίζονται άμεσα με την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τις πρώτες ώρες λειτουργίας μίας και μόνον «έξυπνης» κάμερας είναι ενδεικτικά το τι πρόκειται να ακολουθήσει, όταν περάσουμε από την πιλοτική στην πλήρη λειτουργία του νέου, ψηφιακού συστήματος καταγραφής τροχονομικών παραβάσεων.

Ο λόγος για την AI κάμερα που τοποθετήθηκε στη Λεωφόρο Συγγρού και μέσα στις πρώτες 72 ώρες της λειτουργίας της κατάφερε να καταγράψει περίπου 2.000 παραβάσεις.

Η συγκεκριμένη κάμερα έχει τη δυνατότητα να βεβαιώνει τρεις διαφορετικές τροχονομικές παραβάσεις στις λωρίδες κυκλοφορίας που επιτηρεί.

Η πρώτη αφορά στην υπερβολική ταχύτητα, η δεύτερη στη χρήση κινητού τηλεφώνου και η τρίτη στη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι 1.000 -και πλέον-παραβάσεις σχετίζονταν με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και οι υπόλοιπες για υπερβολική ταχύτητα.

Με δεδομένο ότι κάθε οδηγός που ελέγχεται για την πρώτη κατηγορία παραβάσεων (κινητό τηλέφωνο/ζώνη ασφαλείας) θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για υπερβολική ταχύτητα το χρηματικό πρόστιμο κυμαίνεται μεταξύ 150 και 750 ευρώ, η συγκεκριμένη κάμερα κατάφερε μέσα σε περίπου 72 ώρες να βεβαιώσει πρόστιμα ύψους 750.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό μάλιστα θα μπορούσε να είναι σημαντικά υψηλότερο, αν συνυπολογίσει κανείς και την περίπτωση των υπότροπων οδηγών, όπου το χρηματικό πρόστιμο πολλαπλασιάζεται.

Αν πάλι το ποσό των 750.000 από την… ολιγοήμερη λειτουργία μίας AI κάμερας σας ακούγεται μικρό, σκεφτείτε ότι με αυτόν τον ρυθμό σε έναν μόλις μήνα, τα πρόστιμα που θα έχουν βεβαιωθεί θα ανέρχονται στα 7,5 εκατ. ευρώ και μέσα σε έναν χρόνο στα 90 εκατ. ευρώ.

Πηγή: CAR&MOTOR

