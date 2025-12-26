Ελεύθερος αφέθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση από τη γυναίκα για ενδοοικογενειακή απειλή και η δίκη του μουσικού πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, ο Άρης Μουγκοπέτρος έφυγε από το σπίτι του στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ συγγενικό του πρόσωπο αποκάλυψε ότι η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε 700 προκειμένου να τον αφήσει να βλέπει τις δίδυμες κόρες τους.

Όπως ανέφερε η Άννα Σταματιάδου, ο Άρης Μουγκοπέτρος που έγινε γνωστός εξαιτίας του ατυχήματος που είχε τον προηγούμενο Πάσχα και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα social media, ανήμερα Χριστουγέννων, επέστρεψε στο σπίτι του για να δει τα παιδιά του και δεν τα βρήκε. Έτσι, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να κάνει ο ίδιος καταγγελία για αρπαγή ανηλίκου, αφού δεν έβρισκε ούτε την εν διαστάσει σύζυγό του.

Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκε ότι υπάρχει μήνυση εναντίον από την εν διαστάσει σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Εκείνη υποστήριζε ότι πήγε στο σπίτι τους ο Άρης Μουγκοπέτρος και άρχισε να τη βρίζει μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Μιλώντας στο δελτίο του STAR κάποιο πρόσωπο από το συγγενικό περιβάλλον του Άρη Μουγκοπέτρου, αναφέρει πως η εν διαστάσει σύζυγός του ζητούσε το ποσό των 700 ευρώ για να βλέπει τα παιδιά του.

«Η όλη υπόθεση ήταν στημένη για να καταλήξει ο Άρης να κάτσει στα κρατητήρια μέχρι σήμερα. Υπήρξανε κάποια προβλήματα… Του ‘στειλε εξώδικο ότι πρέπει ο Άρης να της καταβάλλει μάλλον 700 ευρώ τον μήνα για να βλέπει τα παιδιά, από τη στιγμή που ξέρει ότι ο Άρης έφυγε απ’ το σπίτι, νοίκιασε άλλο σπίτι, πληρώνει ενοίκιο, έχει νοικιάσει αυτοκίνητο γιατί το αυτοκίνητό του το ‘χει τρακάρει, δεν έχει έσοδα από πουθενά. Και απαιτούσε να υπογράψει ο Άρης συναινετικό διαζύγιο…», ανέφερε το συγγενικό πρόσωπο του Άρη Μουγκοπέτρου.