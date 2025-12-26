Στα δικαστήρια της Τρίπολης οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι (26/12) ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη σύλληψή του κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Λίγη ώρα αργότερα η υπόθεση πήρε αναβολή και ο κατηγορούμενος θα δικαστεί τη Δευτέρα στο Αυτόφωρο. Ως τότε θα παραμείνει ελεύθερος.

Αποχωρώντας από τα δικαστήρια, ο Άρης Μουγκοπέτρος με τον δικηγόρο του Δημοσθένη Πέππα προχώρησαν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, με το arcadiaportal να τις μεταδίδει. «Χρόνια πολλά σε όλο το κόσμο. Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Όλα θα ειπωθούν στο δικαστήριο», ανέφερε ο γνωστός μουσικός.

Ο κ. Πέππας ανέφερε ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται και πως όλα θα ειπωθούν τη Δευτέρα: «Ας κάνει γιορτές καλά, ήρεμα και ένα μήνυμα ότι ο πατέρας πρέπει στα μάτια των παιδιών του να δείχνει ότι σέβεται τη μητέρα του».

Μήνυση κατά Άρη Μουγκοπέτρου

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της καταγγέλλουσας Κώστα Παπαναστασίου, το περιστατικό που οδήγησε στη μήνυση σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας στην Τρίπολη. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος στην ΕΡΤ, ο μουσικός εισήλθε στον χώρο συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο και απευθύνθηκε στην εν διαστάσει σύζυγό του με έντονο τρόπο, μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», σημείωσε ο δικηγόρος, τονίζοντας ότι η καταγγελία αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας», η οποία ένιωσε ότι απειλείται η ασφάλεια η δική της και των παιδιών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Παπαναστασίου ήταν ο δικηγόρος που είχε αρχικά αναλάβει την εκπροσώπηση του Άρη Μουγκοπέτρου στην υπόθεση του ατυχήματος με την κροτίδα. Ωστόσο, μετά την καταγγελία της συζύγου του, παραιτήθηκε από την υπεράσπισή του και ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση της ίδιας στην παρούσα υπόθεση.

Όπως έγινε γνωστό, το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση από τις 15 Δεκεμβρίου, ενώ το μόνο ζήτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των παιδιών. Παρά τον χωρισμό, η μητέρα φέρεται να επέτρεπε στον πατέρα να επισκέπτεται τα παιδιά στο σπίτι, κατόπιν συνεννόησης, προκειμένου να μη διαταραχθεί η καθημερινότητά τους.

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας, στη σύζυγο του μουσικού έχει ήδη χορηγηθεί panic button, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο.