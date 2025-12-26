Η Θεοπούλα, κατά κόσμον Έφη Παπαθεοδώρου, τα είπε όλα μέσα σε μία φράση στο “reunion” του καστ από το κλασικό πλέον “Παρά πέντε” του Γιώργου Καπουτζίδη, με Σμαράγδα Καρύδη, Ζέτα Μακρυπούλια, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Έφη Παπαθεοδώρου, Αγγελική Λάμπρη, Αργύρη Αγγέλου και την αείμνηστη Ειρήνη Κουμαριανού: Αυτό είναι το δώρο μας για τα Χριστούγεννα!

Δώρο για τους ίδιους τους πρωταγωνιστές που γνώρισαν για μία ακόμη φορά “τηλεοπτική αποθέωση” σε επίπεδο θεαματικότητας, αγγίζοντας το 52% στο δυναμικό κοινό – δηλαδή προσελκύοντας πάρα πολλούς νέους ανθρώπους – αλλά και δώρο για το τηλεοπτικό κοινό που τους απόλαυσε.

Η HuffPost συγκέντρωσε εδώ 5 στιγμιότυπα, το ένα καλύτερο από το άλλο…για να μην ξεχαστούμε!

Όπως αξίζει να μην ξεχάσουμε τη “Δευτέρα Παρουσία” του Παρά πέντε, που ήδη προανήγγειλε το MEGA για την Πρωτοχρονιά..

Η Ζουμπουλία δεν έχει νέα ταυτότητα

Η Αμαλία Σώζει την παρέα 20 χρόνια μετά

“Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη”

Η Ντάλια έχασε όλα τα λεφτά

Φινάλε από την Θεοπούλα