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Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα του Μουντιάλ 2026, με την ποδοσφαιρική γιορτή να αρχίζει απόψε στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τηλεοπτικά όλες τις αναμετρήσεις της διοργάνωσης, σε ένα πρόγραμμα με αρκετές βραδινές και μεταμεσονύκτιες ώρες για το ελληνικό κοινό, λόγω της διαφοράς ώρας με τις χώρες που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Η φετινή διοργάνωση είναι ιστορική, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες στην τελική φάση, γεγονός που αυξάνει σημαντικά και τον αριθμό των αγώνων.

Η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 22:00, με την αναμέτρηση Μεξικό – Νότια Αφρική στο Μεξικό Σίτι.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων, με ώρες Ελλάδας και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ.

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική (ΕΡΤ1 & ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία (ΕΡΤ1) / ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 22:00 Καναδάς – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη (ΕΡΤ1) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 22:00 Κατάρ – Ελβετία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

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ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 04:00 Αϊτή – Σκωτία (ΕΡΤ1) / ΒΟΣΤΩΝΗ 07:00 Αυστραλία – Τουρκία (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 20:00 Γερμανία – Κουρασάο (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ 23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 05:00 Σουηδία – Τυνησία (ΕΡΤ1) / ΜΟΝΤΕΡΕΪ 19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ 22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ 04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία (ΕΡΤ1) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 22:00 Γαλλία – Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

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ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Ιράκ – Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ 04:00 Αργεντινή – Αλγερία (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ 07:00 Αυστρία – Ιορδανία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ 23:00 Αγγλία – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

02:00 Γκάνα – Παναμάς (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ 05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ 22:00 Ελβετία – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Καναδάς – Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1) / ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ

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ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Σκωτία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ 03:30 Βραζιλία – Αϊτή (ΕΡΤ1) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 06:00 Τουρκία – Παραγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 20:00 Ολλανδία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ 23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ 07:00 Τυνησία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1) / ΜΟΝΤΕΡΕΪ 19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ 22:00 Βέλγιο – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ 04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 20:00 Αργεντινή – Αυστρία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

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ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

00:00 Γαλλία – Ιράκ (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ 23:00 Αγγλία – Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

02:00 Παναμάς – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ 05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ1) / ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ 01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ 04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1) / ΜΟΝΤΕΡΕΪ 04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

02:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ 02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ 05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ 22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1) / ΤΟΡΟΝΤΟ

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ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ 03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ 02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ 05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ 05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ 22:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ 23:30 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΜΟΝΤΕΡΕΪ 20:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ) 04:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 19:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ 23:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΙΑΤΛ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 22:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΤΟΡΟΝΤΟ 06:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 21:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Φάση των 32 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ 04:30 Φάση των 32 (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ 20:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 22:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ1) / ΣΙΑΤΛ 19:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ 23:00 Φάση των 16 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

23:00 Α’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Β’ Προημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Γ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΜΑΪΑΜΙ 04:00 Δ’ Προημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Α’ Ημιτελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΤΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Β’ Ημιτελικός (ΕΡΤ1) / ΑΤΛΑΝΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Μικρός Τελικός (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΜΑΪΑΜΙ 22:00 Τελικός & Απονομή (ΕΡΤ1) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ