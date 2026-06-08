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Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 βρίσκεται προ των πυλών και οι 48 κορυφαίες ομάδες του πλανήτη ρίχνονται στην «μάχη» από τις 11 Ιουνίου, έχοντας ως στόχο να φτάσουν έως το τέλος της διαδρομής και την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, στο Παγκόσμιο Κύπελλο που συνδιοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά θα συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες. Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν την πλειοψηφία των αναμετρήσεων (78) συμπεριλαμβάνοντας τον μεγάλο τελικό, ενώ τα υπόλοιπα 13 παιχνίδια θα γίνουν σε Καναδά και Μεξικό.

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Συνολικά θα διεξαχθούν 104 αγώνες, οι περισσότεροι από κάθε άλλη φορά και το Μουντιάλ θα διαρκέσει για σαράντα μέρες. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 11 Ιουνίου στο «Ατζέκα» του Μεξικού, με την οικοδέσποινα χώρα να υποδέχεται τη Νότια Αφρική. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Οι όμιλοι στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Στο Μουντιάλ εντοπίζονται 12 όμιλοι των 48 ομάδων. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στην επόμενη φάση του τουρνουά, ενώ το ίδιο ισχύει και για οκτώ ακόμα εθνικές ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση και θα έχουν καλύτερο συντελεστή από τις υπόλοιπες.

1ος Όμιλος – Group A

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

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Τσεχία

2ος Όμιλος – Group B

Καναδάς

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Βοσνία

Κατάρ

Ελβετία

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3ος Όμιλος – Group C

Βραζιλία

Μαρόκο

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Αϊτή

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Σκωτία

4ος Όμιλος – Group D

ΗΠΑ

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Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία

5ος Όμιλος – Group E

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

6ος Όμιλος – Group F

Ολλανδία

Ιαπωνία

Σουηδία

Τυνησία

7ος Όμιλος – Group G

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος – Group H

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος Όμιλος – Group I

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ

Νορβηγία

10ος Όμιλος – Group J

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος Όμιλος – Group K

Πορτογαλία

Κονγκό

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος Όμιλος – Group L

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς

Η αυλαία των ομίλων πέφτει στις 28 Ιουνίου και σειρά παίρνουν τα knock out. Εκεί, 32 ομάδες θα διασταυρωθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τις διασταυρώσεις να είναι γνωστές από πριν και την εικόνα να είναι ξεκάθαρη στο φινάλε των ομίλων, καθώς δεν θα χρειαστεί να γίνει κάποια κλήρωση.

Τα πρώτα νοκ άουτ παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Αμέσως μετά σειρά παίρνει η φάση των «16», η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου, ενώ τα προημιτελικά θα ακολουθήσουν από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου. Οι δύο ημιτελικοί έχουν οριστεί για τις 14 και 15 Ιουλίου, σε αναμετρήσεις που θα κρίνουν τις δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, ενώ μια μέρα νωρίτερα στις 18 Ιουλίου είναι προγραμματισμένος ο μικρός τελικός της διοργάνωσης.

Οι διασταυρώσεις των knock out

Φάση των «32»

Κυριακή 28 Ιουνίου

(73) 22:00 2ος Ομίλου A – 2ος Ομίλου B (SoFi Stadium, Inglewood)

Δευτέρα 29 Ιουνίου

(76) 20:00 Νικητής Ομίλου C – 2ος Ομίλου F (NRG Stadium, Houston)

(74) 23:30 Νικητής Ομίλου E – 3ος (καλύτερος) από A/B/C/D/F (Gillette Stadium, Foxborough)

Τρίτη 30 Ιουνίου

(75) 04:00 Νικητής Ομίλου F – 2ος Ομίλου C (Estadio BBVA, Guadalupe)

(78) 20:00 2ος Ομίλου E – 2ος Ομίλου I (AT&T Stadium, Arlington)

Τετάρτη 1 Ιουλίου

(77) 00:00 Νικητής Ομίλου I – 3ος (καλύτερος) από C/D/F/G/H (MetLife Stadium, East Rutherford)

(79) 04:00 Νικητής Ομίλου A – 3ος (καλύτερος) από C/E/F/H/I (Estadio Azteca, Mexico City)

(80) 19:00 Νικητής Ομίλου L – 3ος (καλύτερος) από E/H/I/J/K (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

(82) 23:00 Νικητής Ομίλου G – 3ος (καλύτερος) από A/E/H/I/J (Lumen Field, Seattle)

Πέμπτη 2 Ιουλίου

(81) 03:00 Νικητής Ομίλου D – 3ος (καλύτερος) από B/E/F/I/J (Levi’s Stadium, Santa Clara)

(84) 22:00 Νικητής Ομίλου H – 2ος Ομίλου J (SoFi Stadium, Inglewood)

Παρασκευή 3 Ιουλίου

(83) 02:00 2ος Ομίλου K – 2ος Ομίλου L (BMO Field, Toronto)

(85) 06:00 Νικητής Ομίλου B – 3ος (καλύτερος) από E/F/G/I/J (BC Place, Vancouver)

(88) 21:00 2ος Ομίλου D – 2ος Ομίλου G (AT&T Stadium, Arlington)

Σάββατο 4 Ιουλίου

(86) 01:00 Νικητής Ομίλου J – 2ος Ομίλου H (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

(87) 04:30 Νικητής Ομίλου K – 3ος (καλύτερος) από D/E/I/J/L (Arrowhead Stadium, Kansas City)

Φάση των «16»

Σάββατο 4 Ιουλίου

(90) 20:00 Νικητής (73) – Νικητής (75) (NRG Stadium, Houston)

Κυριακή 5 Ιουλίου

(89) 00:00 Νικητής (74) – Νικητής (77) (Lincoln Financial Field, Philadelphia)

(91) 23:00 Νικητής (76) – Νικητής (78) (MetLife Stadium, East Rutherford)

Δευτέρα 6 Ιουλίου

(92) 03:00 Νικητής (79) – Νικητής (80) (Estadio Azteca, Mexico City)

(93) 22:00 Νικητής (83) – Νικητής (84) (AT&T Stadium, Arlington)

Τρίτη 7 Ιουλίου

(94) 03:00 Νικητής (81) – Νικητής (82) (Lumen Field, Seattle)

(95) 19:00 Νικητής (86) – Νικητής (88) (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

(96) 23:00 Νικητής (85) – Νικητής (87) (BC Place, Vancouver)

Προημιτελικά

Πέμπτη 9 Ιουλίου

(97) 23:00 Νικητής (89) – Νικητής (90) (Gillette Stadium, Foxborough)

Παρασκευή 10 Ιουλίου

(98) 22:00 Νικητής (93) – Νικητής (94) (SoFi Stadium, Inglewood)

Κυριακή 12 Ιουλίου

(99) 00:00 Νικητής (91) – Νικητής (92) (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

(100) 04:00 Νικητής (95) – Νικητής (96) (Arrowhead Stadium, Kansas City)

Ημιτελικά

Τρίτη 14 Ιουλίου

(101) 22:00 Νικητής (97) – Νικητής (98) (AT&T Stadium, Arlington)

Τετάρτη 15 Ιουλίου

(102) 22:00 Νικητής (99) – Νικητής (100) (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Μικρός Τελικός

Κυριακή 19 Ιουλίου

(103) 00:00 Ηττημένος (101) – Ηττημένος (102) (Hard Rock Stadium, Miami Gardens)

Τελικός

Κυριακή 19 Ιουλίου

(104) 22:00 Νικητής (101) – Νικητής (102) (MetLife Stadium, East Rutherford)

Σχετικά με τα κριτήρια στην περίπτωση ισοβαθμίας στην φάση των ομίλων, αυτά είναι:

Πόντοι στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Συνολική διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Αν και πάλι προκύπτει ισοβαθμία, τα κριτήρια 1-3 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις ομάδες που παραμένουν ισόβαθμες. Αν ξανά δεν «σπάει» η ισοβαθμία τους, εφαρμόζονται τα κριτήρια 5-10.

Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς των ομίλων.

Καλύτερη επίθεση σε όλα τα ματς των ομίλων.

Λιγότεροι πόντοι fair play σε όλα τα ματς των ομίλων (1 πόντος η κίτρινη κάρτα, 3 πόντοι κόκκινη κάρτα μετά από δύο κίτρινες, 3 πόντοι η απευθείας κόκκινη κάρτα, 4 πόντοι η κίτρινη κάρτα μετά από απευθείας κόκκινη).

Υψηλότερη θέση στο FIFA Ranking.

Υψηλότερη θέση σε προοδευτικά παλιότερο FIFA Ranking μέχρι να μπορέσουν να διαχωριστούν οι ομάδες.