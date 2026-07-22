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Το Μουντιάλ 2026 της Αμερικής ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να κατακτά τον τίτλο, μετά από μία διοργάνωση με τους περισσότερους αγώνες όλων των εποχών και στιγμές που έσπασαν καρδιές.

Παρατάσεις, πέναλτι, ανατροπές, αλλά και «θρίλερ» με γκολ στα τελευταία λεπτά που έκριναν αγώνες και προκρίσεις, συνέθεσαν ένα φοβερό «παζλ» στο Μουντιάλ της Αμερικής.

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Τα γκολ που μπήκαν μετά το 85ο λεπτό των αναμετρήσεων ήταν πολλά και άλλαξαν ολόκληρη τη ροή της διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία, με τέρμα του Φεράν Τόρες στην παράταση.