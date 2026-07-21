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Το περιστατικό αφορούσε μια λευκή ουσία που έπεσε από το στόμα του καλλιτέχνη πάνω στο μικρόφωνο κατά τη διάρκεια δηλώσεων.

Πολλοί χρήστες υπέθεσαν λανθασμένα ότι επρόκειτο για ναρκωτική ουσία, οδηγώντας τον τραγουδιστή σε άμεση διάψευση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς διευκρίνισε με χιουμοριστικό τρόπο ότι το αντικείμενο ήταν μια καραμέλα νικοτίνης, βάζοντας τέλος στις σχετικές φήμες.

Θαυμαστές του υπενθύμισαν ότι ο καλλιτέχνης παραμένει νηφάλιος για περισσότερα από είκοσι χρόνια, έχοντας μιλήσει ανοιχτά για τις παλαιότερες εξαρτήσεις του.

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Ένα σύντομο στιγμιότυπο από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ρόμπι Γουίλιαμς μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, όταν μια μικρή λευκή ουσία φάνηκε να πέφτει από το στόμα του πάνω στο μικρόφωνο. Το περιστατικό οδήγησε σε διάφορες εικασίες, τις οποίες ο Βρετανός τραγουδιστής έσπευσε να διαψεύσει με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Το συμβάν καταγράφηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου, λίγο μετά τη νίκη της Ισπανίας απέναντι στην Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του καλλιτέχνη στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο Magenta TV. Στο σχετικό απόσπασμα διακρίνεται ένα μικρό λευκό αντικείμενο να πέφτει πάνω στο ροζ μικρόφωνο. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς το πιάνει αμέσως και στη συνέχεια το ακουμπά στο μέτωπό του, χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση εκείνη τη στιγμή.

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Το βίντεο διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να προσπαθούν να εξηγήσουν τι ήταν η λευκή ουσία. Δεν έλειψαν μάλιστα και όσοι υπέθεσαν ότι επρόκειτο για ναρκωτική ουσία, γεγονός που πυροδότησε ακόμη περισσότερα σχόλια και αναπαραγωγές του αποσπάσματος.

Τη Δευτέρα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποφάσισε να δώσει ο ίδιος τέλος στη φημολογία, επιλέγοντας έναν χιουμοριστικό τρόπο. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram είπε αρχικά: «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο χθες. Ήταν βαθιά αντιεπαγγελματικό και ο κόσμος ανησύχησε για εμένα». Αμέσως μετά, χαμογέλασε και αποκάλυψε ότι δεν επρόκειτο για τίποτα ύποπτο, αλλά για μια καραμέλα νικοτίνης. «Αλλά είναι εντάξει, γιατί είχα αρκετές ακόμα», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας δύο ακόμη καραμέλες μέσα στο στόμα του.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του τραγουδιστή, την οποία επικαλείται η The Sun, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ξύπνησε το επόμενο πρωί έχοντας δεχθεί εκατοντάδες μηνύματα από φίλους και θαυμαστές που τον ρωτούσαν τι ακριβώς είχε συμβεί. Όταν αντιλήφθηκε ότι το σχετικό βίντεο είχε γίνει viral, κατάλαβε πως πολλοί είχαν παρερμηνεύσει την καραμέλα νικοτίνης, θεωρώντας λανθασμένα ότι επρόκειτο για κάτι ύποπτο.

Παράλληλα, αρκετοί θαυμαστές του έσπευσαν να υπενθυμίσουν μέσω των social media ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης παραμένει νηφάλιος εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, έχοντας μιλήσει επανειλημμένα στο παρελθόν για τον αγώνα που έδωσε απέναντι στις εξαρτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρόμπι Γουίλιαμς ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο μουσικό πρόγραμμα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Στη σκηνή εμφανίστηκε μαζί με τη Νικόλ Σέρζινγκερ και τη Λάουρα Παουζίνι, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Desire».