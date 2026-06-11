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Η Σακίρα μετρά αντίστροφα για ακόμη μία ιστορική στιγμή στην καριέρα της, καθώς ολοκληρώνει τις τελευταίες πρόβες της για τη μεγάλη βραδιά έναρξης του Μουντιάλ 2026 στο Μεξικό. Η ίδια ανέβασε μάλιστα, υλικό από την προετοιμασία της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας πως ήταν μία «εβδομάδα ασταμάτητων προβών».

Η Κολομβιανή σταρ θα ανέβει στη σκηνή του ιστορικού Σταδίου Αζτέκα λίγο πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης και θα ερμηνεύσει μαζί με τον Burna Boy το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με τίτλο «Dai Dai», σηματοδοτώντας την επιστροφή της σε ακόμη μία ποδοσφαιρική γιορτή μετά τις εμβληματικές εμφανίσεις της σε προηγούμενα Μουντιάλ.

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Η τελετή έναρξης στο Μεξικό ξεκινά στις 20.30 ώρα Ελλάδας, ενώ στις 22.00 ακολουθεί ο εναρκτήριος αγώνας ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Πρόκειται για το πρώτο Μουντιάλ στην ιστορία που διοργανώνεται από τρεις χώρες –Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά– και φιλοξενεί 48 εθνικές ομάδες και συνολικά 104 αγώνες. Παράλληλες τελετές θα πραγματοποιηθούν επίσης σε Τορόντο και Λος Άντζελες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για τη βραδιά έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι αρχές στο Μεξικό έχουν περιορίσει την πρόσβαση γύρω από το στάδιο αποκλειστικά σε κατόχους εισιτηρίων, διαπιστευμένα ΜΜΕ και εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ενώ παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω κινητοποιήσεων και της τεράστιας προσέλευσης φιλάθλων που αναμένεται για την έναρξη της διοργάνωσης.

Στην Ελλάδα, η διοργάνωση μεταδίδεται από την ΕΡΤ και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX.