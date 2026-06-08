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Η ώρα για το Μουντιάλ της Αμερικής πλησιάζει με τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά να φιλοξενούν τον επόμενο μήνα την σπουδαιότερη διοργάνωση του πλανήτη, η οποία και καθηλώνει κάθε τέσσερα χρόνια δισεκατομμύρια οπαδούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το Μουντιάλ είναι μία διοργάνωση που “αγγίζει” πλέον τα 100 χρόνια ιστορίας και το τρόπαιό της θεωρείται το… ιερό δισκοπότηρο για κάθε μεγάλο ποδοσφαιριστή, καθορίζοντας εν πολλοίς, ακόμη και την… κατάταξή του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

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Παρόλα αυτά, μόλις 8 χώρες από μόνο δύο Ηπείρους, έχουν καταφέρει να φθάσουν μέχρι την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρώτη εθνική ομάδα που τα κατάφερε ήταν η Ουρουγουάη, η οποία και σήκωσε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας στη διοργάνωση που έγινε “σπίτι” της. Ακολούθησε η κυριαρχία της Ιταλίας με δύο συνεχόμενες κατακτήσεις το 1934 και το 1938, πριν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος διακόψει τη διεξαγωγή του θεσμού για 12 χρόνια.

Το 1950 η Ουρουγουάη πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου, νικώντας τη διοργανώτρια Βραζιλία μέσα στο κατάμεστο “Μαρακανά”, με το περίφημο “Μαρακανάσο” να παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο δραματικές στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού.

Η Βραζιλία έβγαλε πάντως αντίδραση στη συνέχεια του θεσμού και η δεκαετία του 1950 σημαδεύτηκε από την άνοδο της και την εμφάνιση του Πελέ, ο οποίος οδήγησε τη “σελεσάο” στους τίτλους του 1958 και του 1962. Οχτώ χρόνια αργότερα, η Βραζιλία κατέκτησε το τρίτο της τρόπαιο στο Μεξικό, με εκείνη την ομάδα να θεωρείται από πολλούς η κορυφαία όλων των εποχών.

Ιστορική διάσταση έχει πάρει και το Μουντιάλ του 1966, καθώς η χώρα που ανακάλυψε το άθλημα, Αγγλία πανηγύρισε τη μοναδική της κατάκτηση μέχρι και σήμερα, περιμένοντας έκτοτε να επιστρέψει το τρόπαιο στο… σπίτι του, ενώ το 1974 έλαμψε το “άστρο” του Φραντς Μπεκενμπάουερ για τη Δυτική Γερμανία, με την οποία κατέκτησε το τρόπαιο τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής.

Τη δική της ιστορία στο θεσμό έχει γράψει και η Αργεντινή, η οποία και μπήκε στο κλειστό κλαμπ των πρωταθλητών το 1978 και επανήλθε το 1986 με ηγέτη τον αξεπέραστο Ντιέγκο Μαραντόνα, τα δύο γκολ του οποίου στον τελικό, θα αποτελούν για πάντα αντικείμενο συζήτησης.

Στη σύγχρονη εποχή, η Γαλλία κατέκτησε τους τίτλους του 1998 και του 2018, η Βραζιλία έγινε η αγαπημένη εθνική ομάδα των ποδοσφαιρόφιλων με το “jogo bonito” και τους Ρονάλντο και Ροναλντίνιο, η Ισπανία έγραψε ιστορία στη Νότια Αφρική με το περίφημο “τίκι τάκα” των Τσάβι και Ινιέστα, ενώ η Γερμανία πρόσθεσε το τέταρτο αστέρι της το 2014 στη Βραζιλία.

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Ένα σπουδαίο κεφάλαιο της ιστορίας γράφτηκε όμως και στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, αφού η Αργεντινή του θρυλικού Λιονέλ Μέσι επικράτησε της Γαλλίας στον για πολλούς πιο συγκλονιστικό τελικό όλων των εποχών, κατακτώντας το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της. Ήταν το μόνο τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών, ο οποίος ετοιμάζεται πλέον για ένα αποθεωτικό “laste dance” στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Οι νικητές του Μουντιάλ

1930: Ουρουγουάη

1934: Ιταλία

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1938: Ιταλία

1950: Ουρουγουάη

1954: Δυτική Γερμανία

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1958: Βραζιλία

1962: Βραζιλία

1966: Αγγλία

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1970: Βραζιλία

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1974: Δυτική Γερμανία

1978: Αργεντινή

1982: Ιταλία

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1986: Αργεντινή

1990: Δυτική Γερμανία

1994: Βραζιλία

1998: Γαλλία

2002: Βραζιλία

2006: Ιταλία

2010: Ισπανία

2014: Γερμανία

2018: Γαλλία

2022: Αργεντινή

Οι πολυνίκεις του θεσμού

Βραζιλία: 5 τρόπαια Γερμανία: 4 τρόπαια Ιταλία: 4 τρόπαια Αργεντινή: 3 τρόπαια Γαλλία: 2 τρόπαια Ουρουγουάη: 2 τρόπαια Αγγλία: 1 τρόπαια Ισπανία: 1 τρόπαια