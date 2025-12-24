Μια βραδιά με πολύ γέλιο και συγκίνηση χάρισε το βράδυ της Τρίτης στους τηλεθεατές ο Γιώργος Καπουτζίδης μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές της θρυλικής σειράς του Mega, «Στο παρά πέντε». Η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό έφτασε το 52% ( μέσος όρος στα “ακαθάριστα” αποτελέσματα 47,5%), ενώ στο γυναικείο κοινό 15-44 η σειρά άγγιξε το 62%, ποσοστά που βλέπαμε στις εποχές πριν από τις πλατφόρμες και τα smartphones.

Το πρωί της Τετάρτης, ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά για τα συναισθήματά μετά την προβολή του επετειακού επεισοδίου της σειράς που άφησε εποχή, «Στο παρά πέντε».

«Νιώθω πολύ όμορφα, νιώθω ότι έγινε ξανά αυτό που ήθελα να πετύχω όταν έγραφα τη σειρά. Ζούμε στην εποχή που όλοι έχουν απόψεις. Αυτό που κάνει αυτή η σειρά είναι ότι σε ενώνει με το συναίσθημα, ότι έχεις την ίδια άποψη με τον άλλον. Αυτό συνέβη και το εξήγησε και πολύ ωραία η ψυχολόγος στο τέλος του επεισοδίου. Έτσι γυρίσαμε σε εκείνη την εποχή που μας ένωνε το συναίσθημά μας».

«Έχω λάβει αδιανόητα μηνύματα από τον κόσμο, δεν έχω προλάβει ακόμα να απαντήσω» συνέχισε. «Θα κάνω ό,τι μπορώ, γιατί όλοι κατέθεσαν το συναίσθημά τους. Εγώ εχθές το είδα με τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και την αδελφή μου».

Δεν παρέλειψε μάλιστα να παραδεχτεί: «Ενώ για πολλά χρόνια με εγκλώβισε, δεν ήξερα τι να γράψω και αν θα έπρεπε να συγκριθώ. Πλέον κατάλαβα ότι μου έχει δώσει μια ελευθερία: να γράψω ό,τι θέλω, να σταματήσω όποτε θέλω ή να πάω σε άλλη κατεύθυνση. Έχω απελευθερωθεί. Θέλω ό,τι γράφω να έχει συναίσθημα».

Αν μπορούσε να βρει κάποιος ένα μόνο μειονέκτημα στο επετειακό «Στο παρά πέντε» ήταν τα… βραχιόλια της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που όφειλε να της τα έχει απομακρύνει ο ηχολήπτης, ενώ ένα από τα πιο ξεκαρδιστικά στιγμιότυπά από το γύρισμα ήταν η είδοδος της Ζέτας Μακρυπούλια από την πόρτα που… κόλλησε.

Στο παρά πέντε: Κυρίαρχο trend στο X

Περισσότερα από 20.000 tweets ανέβηκαν στο X (πρώην twitter) κατά τη διάρκεια προβολής του «αρά πέντε» και μέχρι το μεσημέρι της επόμενης μέρας βρισκόταν στην πρώτη θέση των ελληνικών trending topics.

"Ονειρο μου ήταν να φτιαξω μια σειρα που θα την βλεπουν παρεες παρεες και ταυτόχρονα να κανει τους ανθρωπους που ειναι μονοι τους,να αισθανονται λιγοτερο μονοι τους."



Είτε ακουστεί υπερβολικό είτε οχι,εγω 20 χρονια τωρα χρωστάω πολλά σε αυτη τη σειρα. Ορθια. #stoparapente20 pic.twitter.com/qLq54Ply8f — Το AlterEgo της Ντένης (@helluvahope) December 23, 2025

Στην αρχή πιστευα ότι θα κερδίσω το θάνατο. Μα δεν τον κέρδισε ποτε κανείς. Το θέμα είναι όμως να κερδίσεις τη ζωή.

Η γιαγιά Σοφία λείπει απόψε αλλά μας έμαθε τόσα πολλά ❤#stoparapente20 #stoparapente pic.twitter.com/APQRLm7yvr — Ειρήνη A🍉 (@blublu21_) December 23, 2025

Ο γλυκούλης έκλαιγε τόσο πολύ

Και επειδή είμαι κλαψιάρα και στα καλά και στα κακά θα ήθελα να τον κάνω μια αγκαλίτσα #stoparapente#stoparapente20 pic.twitter.com/e87DdEj73h — 𝒦𝒶𝓁𝓁𝒾ℴ𝓅𝒾 ♡ (@Kalli__8) December 23, 2025

Γιατί ειμαι ερωτευμένος μαζί σου, γιατί δεν υπάρχει στιγμή της ημέρας που να μη σε σκέφτομαι, γιατί θα έκανα τα πάντα για σένα, θα έχανα τα πάντα για σένα, θα άφηνα τα πάντα για σένα…

Γιατί δε μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα ! 🖤



20 χρόνια μετά #stoparapente20

#stoparapente pic.twitter.com/JoEVlhkqhh — 𝒦𝒶𝓁𝓁𝒾ℴ𝓅𝒾 ♡ (@Kalli__8) December 23, 2025

Γυρίζουμε από το μαιευτήριο και του λέω, "κοίτα να δεις μπέμπη, εγώ κάθε Δευτέρα βλέπω παρά πέντε, να είσαι φρόνιμος" Τώρα, φοιτητής πλέον, βλέπουμε παρέα το reunion.#stoparapente20 — Κατερίνα 👑💞 (@Lavitae18320371) December 23, 2025