Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είναι από εκείνους τους ανθρώπους της τηλεόρασης που δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του τηλεθεατή. Με τη σοβαρότητα του δημοσιογράφου, αλλά και με εκείνο το ανθρώπινο χαμόγελο που σπάει την ένταση της επικαιρότητας, ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι πρόκειται να κάνει ένα μικρό χειρουργείο. Ο ίδιος αντιμετωπίζει χρόνιο ορθοπεδικό πρόβλημα, για το οποίο οι γιατροί του έχουν συστήσει επέμβαση.

Η αυλαία της εκπομπής και η απόφαση

Advertisement

Advertisement

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη ετοιμάζονται να ρίξουν αυλαία για τη σεζόν στην «Κοινωνία Ώρα Mega» την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ενώ από τη Δευτέρα τη σκυτάλη θα πάρουν ο Νικήτας Κορωνάκης και η Βελίκα Καραβάλτσιου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ιορδάνης έκανε γνωστό ότι η επέμβαση θα γίνει στην πρώτη εβδομάδα των καλοκαιρινών του διακοπών.

Η ατάκα της Ανθής Βούλγαρη

Με τον γνώριμο τηλεοπτικό τους κώδικα, η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε με χιούμορ πως ο Ιορδάνης «θα κάνει ένα μικρό χειρουργείο, γιατί του χρόνου θέλει να χορεύει». Εκείνος, πάντα ψύχραιμος και λιτός, απάντησε: «Θα κάνουμε ένα μικρό χειρουργείο. Αργήσαμε να το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε. Μια μέρα θα μείνω στο νοσοκομείο».

Ο επαγγελματίας που βάζει πρώτα την εκπομπή

Δεν είναι τυχαίο ότι, όπως είχε πει και παλαιότερα, καθυστερούσε όσο μπορούσε την επέμβαση επειδή δεν ήθελε να αφήσει μόνη την Ανθή Βούλγαρη στο τιμόνι της εκπομπής. Αυτό δείχνει και κάτι από τον χαρακτήρα του: συνέπεια, αίσθηση ευθύνης, συναδελφικότητα. Χαρακτηριστικά που δεν τα φωνάζει, αλλά τα δείχνει καθημερινά.

Περαστικά, φίλε Ιορδάνη

Στον καλό φίλο Ιορδάνη Χασαπόπουλο στέλνουμε από καρδιάς τις θερμότερες ευχές μας. Να πάνε όλα καλά, να τελειώσει γρήγορα αυτή η μικρή περιπέτεια και να επιστρέψει γερός, δυνατός και χαμογελαστός. Περαστικά, Ιορδάνη. Σε περιμένουμε ξανά όρθιο, δυνατό και γιατί όχι; έτοιμο και για χορό. Κάπως έτσι όπως παρακάλεσα να το κάνει το ChatGPT.