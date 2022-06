Πέντε συνηθισμένες πρωινές συνήθειες που χαλάνε τον πολύτιμο ύπνο μας

1. Καταναλώνουμε πολύ καφεΐνη

2. Δουλεύουμε εντελώς διαφορετικές ώρες κάθε μέρα

3. Δεν εκτιθέμεθα στο φυσικό φως του ήλιου

4. Δεν φτιάχνουμε μια λίστα με όσα πρέπει να κάνουμε

5. Είμαστε κολλημένοι στο τηλέφωνό σας

«Αν ξυπνήσουμε και ελέγξουμε το τηλέφωνό μας και υπάρχει ένα email από το αφεντικό μας που λέει, ”πρέπει να μιλήσουμε” ή ένα email από έναν πελάτη που λέει, ”γεια, μπορώ να σε καλέσω αργότερα;” μπορούμε να μεταβούμε κατευθείαν από τον λήθαργο σε κατάσταση πανικού, όπου η καρδιά μας χτυπάει δυνατά», έχει πει στην HuffPost η Σούζι Μουρ, life coach και συγγραφέας του «Let It Be Easy: Simple Ways To Stop Stressing And Start Living».