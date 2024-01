Πέθανε ο Νόρμαν Τζούισον, σκηνοθέτης του Βιολιστή στη Στέγη και Κάτω από τη Λάμψη του Φεγγαριού

via Associated Press

Το «In the Heat of the Night» (στην Ελλάδα με τίτλο «Η Ιστορία ενός Εγκλήματος»), που το 1967 επικράτησε του «Bonnie and Clyde» και του «The Graduate» (Ο Πρωτάρης) και απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του ταλέντου του Καναδού σκηνοθέτη να κάνει επιτυχία με ταινίες που μιλούν για δύσκολα θέματα. Η ταινία ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 200 εκατομμύρια δολάρια (με σημερινές τιμές), και έγινε μεγάλη επιτυχία προτού καν κερδίσει συνολικά πέντε Όσκαρ (Ροντ Στάιγκερ Α′ Ανδρικού Ρόλου και Διασκευασμένου Σεναρίου, αν και όχι Σκηνοθεσίας).