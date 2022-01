Πέθανε ο μεγάλος ηθοποιός Σίντνεϊ Πουατιέ

Adrees Latif via Reuters

Ο θρυλικός Σίντνεϊ Πουατιέ, ο πρώτος Αφροαμερικανός που τιμήθηκε με Όσκαρ, Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ο ηθοποιός που με την υποκριτική του άνοιξε τις δεκαετίες του 1950 και 1960 (μαζί με τον Χάρι Μπελαφόντε) τον δρόμο για τις επόμενες γενιές των Αφροαμερικανών ηθοποιών, πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Η πλούσια καριέρα του εκτεινόταν σε επτά δεκαετίες και περιελάμβανε εμβληματικούς ρόλους σε κλασικές ταινίες του Χόλιγουντ, όπως «A Raisin in the Sun», «Guess Who’s Coming to Dinner» και «Uptown Saturday Night».

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών των Μπαχαμών, Φρεντ Μίτσελ.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Τσέστερ Κούπερ μιλώντας για την απώλεια του Πουατιέ είπε ότι αισθάνεται «λύπη που δεν θα είναι πια εδώ για να του πει πόσα σημαίνει για εμάς, αλλά και γιορτή επειδή έκανε τόσα πολλά για να δείξει στον κόσμο ότι άνθρωποι από τα πιο ταπεινό σημείο εκκίνησης μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Χάσαμε ένα εμβληματικό πρόσωπο, έναν ήρωα, έναν μέντορα, έναν αγωνιστή, έναν εθνικό θησαυρό», κατέληξε.

Ο Πουατιέ γεννήθηκε το 1927 στο Μαϊάμι, αλλά μεγάλωσε στις Μπαχάμες -τότε βρετανική αποικία- που ήταν η γενέτειρα των γονιών του (οι οποίοι ταξίδευαν στο Μαΐάμι για να πουλήσουν ντομάτες) και επέστρεψε στις ΗΠΑ σε ηλικία 15 ετών.