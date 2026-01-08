Η Κρίστεν Στιούαρτ δήλωσε πρόσφατα στο Entertainment Tonight ότι «θα ήθελε πολύ» να αναλάβει τη σκηνοθεσία ενός reboot του «Twilight», της ταινίας φαντασίας με βαμπίρ η οποία κυκλοφόρησε το 2008 και αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της καριέρας της, σύφωνα με δημοσίευμα του Variety.

Όπως ανέφερε, διατηρεί ιδιαίτερη εκτίμηση για το έργο κάθε σκηνοθέτη που συμμετείχε στη σειρά ταινιών. «Αγαπώ αυτό που έκανε η Κάθριν (Χάρντγουικ), αγαπώ αυτό που έκανε ο Κρις (Γουάιτζ), αγαπώ όσα έκαναν όλοι οι σκηνοθέτες στις ταινίες», είπε χαρακτηριστικά. «Έδειξαν τον καλύτερο τους εαυτό, τόσο ιδιαίτεροι και λίγο αλλόκοτοι, απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτό χωρίς να ξέρουν σε τι θα εξελιχθούν, πριν ακόμη φτάσουν στο απόγειο της καριέρας τους».

Η Στιούαρτ σημείωσε ότι, σε ένα υποθετικό εγχείρημα συνέχισης του Twilight, ιδανικά θα ήθελε να έχει στη διάθεσή της έναν «μεγάλο προϋπολογισμό», καθώς και «πολλή αγάπη και στήριξη» από τους θαυμαστές της σειράς. «Ναι, φυσικά, θα έκανα το remake», πρόσθεσε με ενθουσιασμό. «Το κάνω! Έχω δεσμευτεί!», κατέληξε.

Η 35χρονη ηθοποιός πρωταγωνίστησε στην σειρα ταινιών «Twilight» μαζί με τους Ρόμπερτ Πάτινσον και Τέιλορ Λότνερ. Η πρώτη ταινία του 2008 ακολούθησε μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία αποτελούμενη από τέσσερις συνέχειες: «New Moon» (2009), «Eclipse» (2010), «Breaking Dawn – Part 1» (2011) και «Breaking Dawn – Part 2» (2012). Συνολικά, το franchise ξεπέρασε τα τρία δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως.

Πρόσφατα, η Στιούαρτ έκανε και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «The Chronology of Water». Με πρωταγωνιστές την Ίμοτζεν Πουτς, τη Θόρα Μπιρτς και τον Τζιμ Μπελούσι, η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας μέσα από την κολύμβηση και τη γραφή.

Με πληροφορίες από Variety, E! News