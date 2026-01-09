Σε περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας ιώσεων και λοιμώξεων του αναπνευστικού βρίσκεται η χώρα, με τα παιδιατρικά νοσοκομεία να δέχονται αυξημένη πίεση. Όπως εξήγησε η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη μιλώντας στο ΕΡΤnews, η εικόνα αυτή είναι αναμενόμενη και επιδημιολογικά προβλέψιμη, ειδικά με την επανέναρξη των σχολείων.

Σε κείμενό του το Cnn.com εξετάζει τη φετινή έξαρση της γρίπης, η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ένα νέο στέλεχος, το υποκλάδο K, και επιχειρεί να αποδομήσει διαδεδομένους μύθους γύρω από τα εμβόλια της γρίπης, βασιζόμενο σε επιστημονικά δεδομένα.

Οι ειδικοί στις λοιμώδεις νόσους τονίζουν ότι ο εμβολιασμός παραμένει σημαντικός, καθώς η ίδια η γρίπη ενέχει πολύ μεγαλύτερους κινδύνους από το εμβόλιο.

Μύθος 1: Το εμβόλιο δε λειτουργεί

Ένας βασικός μύθος είναι ότι το εμβόλιο της γρίπης «δεν λειτουργεί». Το άρθρο εξηγεί ότι, αν και τα τυχαιοποιημένα κλινικά πειράματα δεν είναι κατάλληλα για να μετρήσουν σπάνια αλλά σοβαρά αποτελέσματα, όπως οι θάνατοι, μεγάλες αναλύσεις παρατηρητικών μελετών δείχνουν σαφή οφέλη. Μελέτες που περιλαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα καταδεικνύουν ότι ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο νοσηλείας, πνευμονίας, εισαγωγής σε μονάδα εντατικής θεραπείας και θανάτου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ακόμη και όταν το εμβόλιο δεν ταιριάζει απόλυτα με τα κυκλοφορούντα στελέχη.

Μύθος 2: Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εμβόλιο κατά της γρίπης, αφού δεν «ταιριάζει» με το νέο στέλεχος, την υποκατηγορία Κ

Ένας δεύτερος μύθος αφορά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι του νέου υποκλάδου K, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη σύνθεση των φετινών εμβολίων. Παρότι αρχικά υπήρχαν ανησυχίες, δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο και πρόσφατες εργαστηριακές μελέτες δείχνουν ότι το εμβόλιο εξακολουθεί να προσφέρει ουσιαστική προστασία, ιδιαίτερα απέναντι σε σοβαρή νόσηση. Σε αρκετούς εμβολιασμένους παρατηρήθηκε παραγωγή αντισωμάτων ικανών να εξουδετερώσουν το νέο στέλεχος.

Μύθος 3: Το εμβόλιο της γρίπης μπορεί να μας αρρωστήσει χειρότερα

Σύμφωνα με το κείμενο, οι παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως πόνος στο χέρι, κόπωση ή ήπιος πυρετός, οφείλονται στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και είναι συνήθως ήπιες και βραχύχρονες.

Μύθος 4: Ο εμβολιασμός αποκλείει πλήρως τη μόλυνση

Ένας ακόμη μύθος είναι ότι ο εμβολιασμός αποκλείει πλήρως τη μόλυνση. Στην πραγματικότητα, το κύριο όφελος των εμβολίων δεν είναι πάντα η αποτροπή της λοίμωξης, αλλά η πρόληψη σοβαρών επιπλοκών, όπως η πνευμονία, τα καρδιαγγειακά επεισόδια και ο θάνατος.

Μύθος 5: Τα παδιά δεν πρέπει να λαμβάνουν το εμβόλιο της γρίπης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παιδιά, για τα οποία οι ειδικοί εξακολουθούν να συστήνουν τον ετήσιο εμβολιασμό, καθώς η πλειονότητα των παιδικών θανάτων από γρίπη αφορά ανεμβολίαστα παιδιά.

Μύθος 6: Ολοι χρειαζόμαστε το ίδιο εμβόλιο γρίπης

Τέλος, στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι δεν χρειάζονται όλοι το ίδιο εμβόλιο: οι ηλικιωμένοι ωφελούνται περισσότερο από ενισχυμένα σκευάσματα, ενώ υπάρχουν εναλλακτικές, όπως το ρινικό εμβόλιο, για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.

Συνολικά, το άρθρο υποστηρίζει ότι, παρά τους περιορισμούς, ο εμβολιασμός παραμένει βασικό εργαλείο δημόσιας υγείας.

Με πληροφορίες από: ΕΡΤ, Cnn.com

