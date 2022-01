Πέθανε ο θρυλικός σκηνοθέτης και ηθοποιός Πίτερ Μπογκντάνοβιτς

Emma McIntyre via Getty Images

Καθιερώθηκε με τη δεύτερη μόλις ταινία του, την αριστουργηματική «Τελευταία Παράσταση» (The Last Picture Show, 1971), ένα ασπρόμαυρο δράμα -ασυνήθιστη επιλογή για τη δεκαετία του 1970 όπου όλοι γύριζαν έγχρωμα- με πρωταγωνιστή τον Τζεφ Μπρίτζες , που εκτυλίσσεται σε μία μικρή, θαμπή πόλη του Τέξας. Η ταινία απέσπασε 8 υποψηφιότητες στα Όσκαρ, μεταξύ αυτών στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου και χάρισε δύο βραβεία, στην Κλόρις Λίτσμαν (Β΄ Γυναικείου Ρόλου) και στον Μπεν Τζόνσον (Β΄ Ανδρικού Ρόλου).

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, δημιουργός της «Τελευταίας Παράστασης» και του «Paper Moon», πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Όπως δήλωσε η κόρη του στο The Hollywood Reporter, «έφυγε» από φυσικά αίτια στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Με τη Σίμπιλ Σέπερντ

Οι δύο επόμενες ταινίες του, η κωμωδία «What’s Up, Doc?» (1972) με τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και τον Ράιαν Ο’Νιλ, τρίτη ταινία στο box office εκείνης της χρονιάς, και το «Paper Moon» (1973), με τον Ο’Νιλ και την 9χρονη κόρη του, Τέιτουμ, η οποία απέσπασε για την ερμηνεία της Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου, σημείωσαν επιτυχία, καλλιτεχνική και εισπρακτική. Ωστόσο, η επιτυχία δεν επρόκειτο να κρατήσει πολύ.

Θα έκανε ακόμη δύο ταινίες με τη Σίμπιλ Σέπερντ, το «Daisy Miller» (1974), κινηματογραφική μεταφορά της νουβέλας του Χένρι Τζέιμς και το μιούζικαλ «At Long Last Love» (1975), στο οποίο πρωταγωνιστούσε επίσης ο Μπαρτ Ρέινολντς, ο οποίος χόρευε και τραγουδούσε Κόουλ Πόρτερ.