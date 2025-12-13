Όταν το Deadline μετέδιδε το 2020 ότι ο Τομ Κρουζ συζητούσε με τη SpaceX του Έλον Μασκ και τη NASA για να γυρίσει μια ταινία έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, η είδηση είχε προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, το μέλλον του φιλόδοξου σχεδίου γινόταν όλο και πιο ασαφές, μέχρι που τελικά η πορεία του φαίνεται να σταμάτησε οριστικά, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του Word of Reel.

Σε πρόσφατο ρεπορτάζ του Page Six της New York Post αναφέρεται ότι το πρότζεκτ έχει εγκαταλειφθεί, καθώς η παραγωγή θα απαιτούσε στενή συνεργασία με τη NASA και, επιπλέον, έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ κάτι που, σύμφωνα με πηγές, ο Κρουζ προτίμησε να αποφύγει.

Τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει να φέρει εις πέρας ο Νταγκ Λάιμαν, γνωστός από τις προηγούμενες συνεργασίες του με τον Κρουζ στα «Edge of Tomorrow» και «American Made». Ο ίδιος είχε ήδη κάνει νύξεις προ μηνών ότι το σχέδιο ίσως να μην προχωρούσε τελικά, επισημαίνοντας πως τον ενδιέφεραν περισσότερο ιστορίες «για το Διάστημα» παρά μια ταινία κυριολεκτικά γυρισμένη στο Διάστημα.

Το 2020, ο τότε διοικητής της NASA, Jim Bridenstine -ο οποίος είχε διοριστεί από τον Τραμπ-, είχε υποδεχτεί ενθουσιωδώς την ιδέα. Σε ανάρτηση στο X (Twitter) είχε δηλώσει πως η NASA χρειαζόταν συνεργασίες οι οποίες θα ενέπνεαν τις νέες γενιές μηχανικών και επιστημόνων να στηρίξουν τους φιλόδοξους στόχους του οργανισμού.

Από την πλευρά του, ο Κρουζ φαίνεται ότι δεν ήθελε να εμπλακεί σε διαδικασίες που συνδέονταν άμεσα με τον Τραμπ, ειδικά όταν απομένουν τρία χρόνια μέχρι τη λήξη της θητείας του. Εξάλλου, μόλις τον Αύγουστο είχε απορρίψει και μια τιμητική διάκριση από το Kennedy Center που θα του απένειμε ο ίδιοςπ Πρόεδρος των ΗΠΑ, επικαλούμενος «ανειλημμένες υποχρεώσεις».

Πρόσθετη αμηχανία είχαν προκαλέσει και δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα είχε χαρακτηρίσει τους πιλότους των B-2 οι οποίοι συμμετείχαν σε πλήγματα εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων ως «τέλεια δείγματα» που «έμοιαζαν με τον Τομ Κρουζ… αλλά ψηλότεροι». Κάτι παρόμοιο είχε πει και το 2019, παρομοιάζοντας τους πιλότους των F-35 με μια ακόμη «καλύτερη» εκδοχή του ηθοποιού.

Κάπως έτσι, μία από τις πιο φιλόδοξες ιδέες στην ιστορία του σινεμά, μια ταινία πραγματικά γυρισμένη στο Διάστημα, από όσο φαίνεται μένει τελικά στο αρχείο, καθώς ο Κρουζ επιλέγει δρόμους με λιγότερα πολιτικά εμπόδια και περισσότερη δημιουργική σταθερότητα.

Με πληροφορίες από Word of Reel, Dexerto