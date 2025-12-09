Η Τζέιν Φόντα εξέρφρασε την έντονη αντίθεση της ενάντια στην κίνηση του Netflix να εξαγοράσει την Warner Bros. Discovery, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία των 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως μια «καταστροφική» εξέλιξη η οποία «απειλεί ολόκληρη την βιομηχανία του θεάματος».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η Φόντα δημοσίευσε τη δήλωσή της κατά της εξαγοράς στο Instagram μέσω της οργάνωσης της, «Committee for the 1st Amendment». Συγκεκριμένα, αναφέρει σε ανάρτηση της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου: «Τα νέα ότι η Warner Bros. Discovery αποδέχτηκε μια προσφορά αγοράς αποτελεί μια ανησυχητική κλιμάκωση της συγκέντρωσης η οποία απειλεί ολόκληρη τη βιομηχανία του θεάματος, το δημοκρατικό κοινό που υπηρετεί και την Πρώτη Τροπολογία(Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών)».

Advertisement

Advertisement

Συνέχισε λέγοντας: «Μην κάνετε λάθος, αυτή δεν είναι απλώς μια καταστροφική επιχειρηματική συμφωνία που θα μπορούσε να καταστρέψει τη δημιουργική μας βιομηχανία. Πρόκειται για μια συνταγματική κρίση, η οποία επιδεινώνεται από την αποδεδειγμένη αδιαφορία της κυβέρνησης για τον νόμο».

Απευθύνοντας το μήνυμά της στις αρχές, η Φόντα απαίτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους κρατικούς ρυθμιστικούς φορείς να απέχουν από το να χρησιμοποιούν τη νομική τους δικαιοδοσία προκειμένου να «πραγματοποιούν πολιτικές υποχωρήσεις οι οποίες επηρεάζουν αποφάσεις περιεχομένου ή εκφοβίζουν την ελευθερία του λόγου». Σε μια παράγραφο που απευθυνόταν στο «Netflix και σε οποιαδήποτε εταιρεία εμπλακεί σε αυτή την καταστροφική συμφωνία», η Φόντα τόνισε ότι «είναι δική τους ευθύνη να υπερασπίζονται τα δικαιώματά μας, όχι να τα ανταλλάσσουν για να γεμίσουν τις τσέπες τους. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει τεράστια πίεση να υποχωρήσουν, είναι κρίσιμο να παραμείνετε δυνατοί», καταλήγει.

Η μεγάλη πλειονότητα του Χόλιγουντ, όπως αναφέρει και το Deadline, έχει εκφράσει αρνητική γνώμη για τη συμφωνία Netflix-Warner Bros., με νομοθέτες, παραγωγούς ταινιών και συνδικάτα του κλάδου να εκφράζουν ανησυχίες την τελευταία εβδομάδα. Πολλοί αναμένουν ότι η συμφωνία θα προκαλέσει ραγδαίες αλλαγές στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, ιδιαίτερα στον τομέα των κινηματογραφικών αιθουσών.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline