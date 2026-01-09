Η ενδοοικογενειακή κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ φέρεται να έχει εκτραχυνθεί σε νομικά επίπεδα αυτή την εβδομάδα, με τον μεγαλύτερο γιο του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, Μπρούκλιν, να έχει στείλει στους γονείς του επιστολή με την οποία τους ζητά να σταματήσουν τις ενέργειές τους.

Σύμφωνα με νέες αναφορές, ο 26χρονος ζητά από τον πρώην ποδοσφαιριστή της Αγγλίας και της Μάντσεστερ Γ., 50 ετών, και την Spice Girl, 51 ετών, να επικοινωνούν μαζί του πλέον μόνο μέσω δικηγόρων, αφού μπλόκαρε το διάσημο βρετανικό ζευγάρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τελευταία είδηση- βόμβα αποκαλύφθηκε από τον 20χρονο αδελφό του Μπρούκλιν, Κρουζ, τον περασμένο μήνα, ο οποίος καταδίκασε τις αρχικές φήμες ότι οι γονείς του είχαν κάνει την πρώτη κίνηση ως «ψευδείς».

Αποκαλύπτοντας ότι ο 23χρονος αδελφός τους Ρομέο και η 14χρονη αδελφή τους Χάρπερ είχαν την ίδια τύχη, ο Κρουζ ισχυρίστηκε: «Η μαμά και ο μπαμπάς μου δεν θα σταματούσαν ποτέ να ακολουθούν τον γιο τους. Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ξύπνησαν αποκλεισμένοι, όπως και εγώ».

Brooklyn Beckham sends David and Victoria extraordinary legal notice pic.twitter.com/m3PvYLj1ne — The Sun (@TheSun) January 8, 2026

Η παρατήρηση αυτή φάνηκε επίσης να επιβεβαιώνει τις μακροχρόνιες φήμες ότι η Αμερικανίδα ηθοποιός σύζυγος του Μπρούκλιν, Νικόλα Πελτζ, βρίσκεται σε διαμάχη με την πεθερά της Βικτόρια από το γάμο του ζευγαριού το 2022, όπου λέγεται ότι είχαν τσακωθεί για τα φορέματα αλλά και τους πρώτους χορούς.

Ο Μπρούκλιν φέρεται επίσης να κάλυψε ένα τατουάζ με τη λέξη «Mama’s Boy» με λέξεις που η Πελτζ είχε γράψει σε ένα σημείωμα πριν ανταλλάξουν όρκους, ενώ το ζευγάρι δεν παρευρέθηκε στο πολυτελές πάρτι για τα 50α γενέθλια του Ντέιβιντ λίγες εβδομάδες αργότερα.

Ωστόσο, τις εβδομάδες που ακολούθησαν την τελευταία παρατήρηση του Κρουζ, δημοσιεύτηκαν μια σειρά από αιχμηρές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τις δύο πλευρές.

Ενώ ο Μπρούκλιν μοιράστηκε μια φωτογραφία με τα τατουάζ των χεριών του να κρατούν τα χέρια της Νικόλα τα Χριστούγεννα, με τη λεζάντα «Όλα μου» σε ένα προφανές μήνυμα, η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ανέβασαν ένα βίντεο με τους ίδιους να χορεύουν στο τραγούδι “Guilty” από το διάσημο ντουέτο της Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και του Μπάρι Γκιμπ από το 1980, με στίχους που λένε «Δεν έχουμε τίποτα να ζητήσουμε συγγνώμη».

brooklyn beckham & nicola peltz spending christmas with family pic.twitter.com/XvbOJZt1dZ — 𝓕avs (@favspopculture) December 27, 2025

Και μετά από μερικές ήσυχες μέρες στην οικογένεια Μπέκαμ, μια νέα ενημέρωση από μια εσωτερική πηγή – που μίλησε στην εφημερίδα The Sun – ισχυρίζεται ότι ο Μπρούκλιν ζήτησε νομική συμβουλή για την πικρή διαμάχη.

Εκτός από μια νέα επιστολή που δίνει οδηγίες στους γονείς του να επικοινωνούν μαζί τους μόνο μέσω των εκπροσώπων του, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια έχουν επίσης συμβουλευτεί να μην επισημάνουν τον φωτογράφο σε περαιτέρω αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πραγματικά, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν όλα τα γεγονότα αυτής της σπαρακτικής ιστορίας και πιστεύουν ότι ο Μπρούκλιν ήταν απλώς επιθετικός όταν μπλόκαρε τους γονείς του», δήλωσε ο ανώνυμος πληροφοριοδότης στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Η πραγματικότητα είναι ότι τους έστειλε μια επιστολή στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού, ζητώντας να γίνεται οποιαδήποτε επικοινωνία μόνο μέσω δικηγόρων, και ήθελε να προσπαθήσει να επανορθώσει την κατάσταση ιδιωτικά και όχι δημόσια».

«Ένιωσε ότι οι γονείς του συνέχιζαν να αγνοούν τις επιθυμίες του και συνέχιζαν να τον αναφέρουν στο διαδίκτυο αντί να επικοινωνήσουν μαζί του ιδιωτικά».

Σχετικά με τον Ντέβιντ και τη Βικτόρια, ο εσωτερικός πληροφοριοδότης ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι «απλώς προσπάθησε να δείξει στον αγαπημένο τους πρωτότοκο γιο ότι η πόρτα τους είναι πάντα ανοιχτή και ότι εξακολουθούν να νοιάζονται για αυτόν». Πρόσθεσαν: «Μετά από αυτό το γράμμα, δεν είχαν άλλο φυσικό μέσο για να επικοινωνήσουν μαζί του, οπότε τι μπορούσαν να κάνουν;

Φυσικά, αισθάνονται εντελώς μπερδεμένοι και συντετριμμένοι από αυτή την τελευταία εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει κακία από την πλευρά τους, μόνο ανησυχία. Αλλά είναι σαφές ότι, αν πρόκειται να υπάρξει κάποια συμφιλίωση, θα πρέπει να γίνει μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και ιδιωτικά.

Αυτό είναι το μόνο που θέλουν όλοι, αλλά, δυστυχώς, φαίνεται πολύ μακρινό, δεδομένου ότι τώρα επικοινωνούν μόνο μέσω δικηγόρων».

