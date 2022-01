Πέθανε ο Θεσσαλονικιός μουσικός Χρήστος Γερμένογλου σε ηλικία 53 ετών

Εφυγε από την ζωή ο μουσικός, δάσκαλος, συνθέτης και συγγραφέας, Χρήστος Γερμένογλου, ο οποίος είχε νοσήσει με κορονοϊό.

Η ιστορία του ξεκίνησε από το Χόλιμπουργκ της Γερμανίας όπου και γεννήθηκε, ενώ μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε από τη βυζαντινή μουσική χορωδία στα... τύμπανα και από τα μουσικά σχολεία Απόλλων, Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης και Agostini. Συνέχισε με κλασικά και λατινοαμερικάνικα κρουστά στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Για μια πενταετία τουλάχιστον (1995-2000) ζυμώθηκε με την τζαζ σκηνή του Νέου Κόσμου (μεταξύ Σικάγο και Νέας Υόρκης) και δίδαξε μουσική παιδεία στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επέστρεψε όμως στη Θεσσαλονίκη και ανέλαβε, για ένα διάστημα, ανάλογο διδακτικό έργο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ηταν επίσης μουσικός με έντονη δράση στον χώρο της τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, με εκτενή δισκογραφία, συνεργασίες και συμμετοχή σε πλήθος διοργανώσεων και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ηταν ιδρυτικό μέλος του Baby Artist: Πρόγραμμα Μουσικής Ανάπτυξης Βρεφών και Νηπίων. Πριν από μερικά χρόνια κυκλοφόρησε το βιβλίο “27’ λεπτά”, από τις εκδόσεις «Σαιξπηρικόν».

Επένδυσε μουσικά ταινίες του βωβού κινηματογράφου, συνεργάστηκε με χοροθεατρικές ομάδες και συνέπραξε σε αυτοσχεδιαστικά δρώμενα μουσικής, ζωγραφικής, κίνησης, ποιητικού και θεατρικού λόγου. Έχει επίσης ηχογραφήσει μουσική για το θέατρο. Έχει συνεργαστεί με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχει εμφανιστεί σε διεθνή μουσικά φεστιβάλ στις Η.Π.Α., Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Τουρκία, Ρουμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Κύπρο κ.α.

Η προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνει τα Cd:

Orthopetalia, με τον Σάκη Παπαδημητρίου (‘Defkaz’ 2008, Θεσσαλονίκη),

Montage for the Lost Time, από τους “Free Call” (‘Defkaz 2006’, Θεσσαλονίκη),

A Smoke FuRy, από τους “The Silver Measure” (‘mp3.com’ 1999, U.S.A.) και

Four my Sake, από τους “The Silver Measure” (‘Cottage Productions’ 1998, U.S.A.).

Έχει επίσης συνεργαστεί στις εξής δισκογραφικές δουλειές:

The Embrace, Natassa Mare – Jason Carter (‘Enalia’ 2008, Θεσσαλονίκη),

Τρελαντώνης, σε μουσική Κώστα Βόμβολου (Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 2002), CbH, Βίκυ Αλμαζίδου (‘Virginia Records’ 2002, Βουλγαρία)

και έχει συμμετάσχει στα:

Jazz Society, Thessaloniki 2008/2009 (‘Polytropon’ 2009, Θεσσαλονίκη),

Venerate Industries, από τους “National Pornografik” (2008 Αθήνα),

Something There, σε ποίηση Samuel Beckett, με τη Γεωργία Συλλαίου και τον Σάκη Παπαδημητρίου (Περιοδικό ‘Νέα Συντέλεια’ 3 εκδ. Άγκυρα 2008),

Romzil, Florian Mikuta (‘Ankh Productions’ 2007, Αθήνα),

Jazz Society, Thessaloniki 2007 (‘Ankh Productions’ 2007),

Jazz Society, Thessaloniki 2006 (‘Ankh Productions’ 2006),

Πορεία, Γιώργος Μπινιχάκης (‘Polytropon’ 2006, Θεσσαλονίκη),

Different Faces, Lakis Tzimkas (‘Κρουστόφωνο 2004’, Θεσσαλονίκη),

Τα Σύννεφα που Αγαπώ, Γιώργος Μπινιχάκης (‘Σφήνα Ήχος’ 2000, Θεσσαλονίκη) και Reindeer Sushi! (‘Tie Records International’ 1999, U.S.A.)

Πηγή: voria.gr