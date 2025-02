To αίνιγμα του τάφου

Ο θάνατος και η ταφή

Μερικές δεκαετίες μετά, ο Στράβωνας γράφει πως ο Πτολεμαίος Δ′ Φιλοπάτωρ μετακίνησε τη σορό στο Σώμα, το μεγάλο μαυσωλείο της Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με το βιβλίο «Alexander’s Tomb: The Two Thousand Year Obsession to Find the Lost Conqueror» (Basic Books, 2006). Όταν ο Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια, 300 χρόνια μετά, (βασίλεψε από το 27 πΧ ως το 14 μΧ) η σορός ήταν ακόμα εκεί- μάλιστα λέγεται πως ήταν τόσο ανυπόμονος να τη δει που όταν έσκυψε για να το κάνει, της έσπασε τη μύτη. Μετά οι ιστορικές αναφορές σταματούν για αιώνες- «εξαφανίζεται κατά το 500 μΧ» σημείωσε ο κ. Κάρτλετζ.