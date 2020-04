Πομπηία: Οι Ρωμαίοι έκαναν ανακύκλωση - Τι αποκάλυψαν ανασκαφές έξω από τα τείχη της πόλης

Flory via Getty Images

Flory via Getty Images

slobo via Getty Images

slobo via Getty Images

Xantana via Getty Images

Xantana via Getty Images

Photography by Jeremy Villasis. Philippines. via Getty Images

Photography by Jeremy Villasis. Philippines. via Getty Images

Η Έμερσον και η ομάδα της ανέλυσαν δείγματα από το έδαφος προκειμένου να εντοπίσουν τη διαδρομή των τυπικών αστικών απορριμμάτων στην πόλη. Όπως λέει «το χώμα που ανασκάψαμε διαφέρει ανάλογα με το αρχικό σημείο εναπόθεσης τους».

Ορισμένοι τοίχοι, για παράδειγμα, φέρουν επαναχρησιμοποιημένα υλικά, όπως θραύσματα αμφορέων, κομμάτια από κεραμίδια και σβώλους από κονίαμα γύψου. «Σχεδόν όλοι αυτοί οι τοίχοι έχουν περαστεί με ένα τελικό στρώμα γύψου, για να μην είναι ορατό το χάος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν», εξηγεί η Έμερσον, η έρευνα της οποίας θα δημοσιευθεί τον Μάιο στο βιβλίο με τίτλο «Life and Death in the Roman Suburb» (εκδόσεις Oxford University Press).